В образовательных учреждениях Югры пройдут уроки по культуре общения с людьми с инвалидностью

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Директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин дал старт образовательной акции в Югре, посвященной Международному дню инвалидов.
Первый урок состоялся для учащихся 7 классов СОШ № 4. По словам Михаила Вторушина, четвертая школа г. Ханты-Мансийска была выбрана не случайно. Именно она определена в качестве опорного центра по развитию инклюзивного образования в Югре. «В этой школе дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха постигают науки вместе со своими здоровыми сверстниками. Наши уроки должны помочь ребятам наладить взаимопонимание, чтобы было комфортно друг с другом общаться. Мы разобрали различные ситуации, на примере которых дети учились вести себя с людьми с инвалидностью, чтобы случайно не обидеть их неосторожным высказыванием или действием. Например, как правильно предложить свою помощь человеку на инвалидной коляске».
Урок на тему: «Культура общения с людьми с инвалидностью» разработан специалистами Центра адаптивного спорта Югры и направлен на формирование у школьников толерантного отношения к людям с инвалидностью.
Благодаря поддержке Департамента образования и молодежной политики Югры, занятия пройдут в образовательных учреждениях автономного округа в рамках декады, посвященной Международному дню инвалидов.
К проведению урока будут привлечены спортсмены с инвалидностью, представители муниципальных отделений Всероссийских обществ инвалидов (ВОИ), слепых (ВОС), глухих (ВОГ), а также волонтеры.
В четвертой школе волонтеры клуба «Респект» провели практикум по основам русского жестового языка, а также викторину по материалам урока. За правильные ответы ребята получили на память мягкие игрушки - бабочки, которые являются талисманом адаптивного спорта Югры.