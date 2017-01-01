В образовательных учреждениях Югры пройдут уроки по культуре общения с людьми с инвалидностью

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В образовательных учреждениях Югры пройдут уроки по культуре общения с людьми с инвалидностью

Директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин дал старт образовательной акции в Югре, посвященной Международному дню инвалидов.

Первый урок состоялся для учащихся 7 классов СОШ № 4. По  словам Михаила Вторушина, четвертая школа г. Ханты-Мансийска была выбрана не случайно. Именно она определена в качестве опорного центра по развитию инклюзивного образования в Югре. «В этой школе дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха постигают науки вместе со своими здоровыми сверстниками. Наши уроки должны помочь ребятам наладить взаимопонимание, чтобы было комфортно друг с другом общаться. Мы разобрали различные ситуации, на примере которых дети учились вести себя с людьми с инвалидностью, чтобы случайно не обидеть их неосторожным высказыванием или действием. Например, как правильно предложить свою помощь человеку на инвалидной коляске».

Урок на тему: «Культура общения с людьми с инвалидностью» разработан специалистами Центра адаптивного спорта Югры и направлен на формирование у школьников толерантного отношения к людям с инвалидностью.

Благодаря поддержке Департамента образования и молодежной политики Югры, занятия пройдут в образовательных учреждениях автономного округа в рамках декады, посвященной Международному дню инвалидов.

К проведению урока будут привлечены спортсмены с инвалидностью, представители муниципальных отделений Всероссийских обществ инвалидов (ВОИ), слепых (ВОС), глухих (ВОГ), а также волонтеры.

В четвертой школе волонтеры клуба  «Респект» провели практикум по основам  русского жестового языка, а также викторину по материалам урока.  За правильные ответы ребята получили на память мягкие игрушки -  бабочки, которые являются талисманом адаптивного спорта Югры.   

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