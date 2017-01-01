Природнадзор Югры поделился опытом по вопросам эффективности надзора за соблюдением требований лесного законодательства

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Во исполнение поручения руководителя Федерального агентства лесного хозяйства состоялось совещание с руководителями и начальниками профильных отделов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
По словам заместителя губернатора Югры Галины Максимовой, автономный округ в числе первых субъектов России создал исполнительный орган государственной власти, объединивший в себе несколько видов надзора с учетом отраслевого деления, предусмотренного федеральным законом об охране окружающей среды.
«Безусловно, это потребовало надлежащей организации деятельности в этой сфере. Экологическая повестка Югры в основном формируется в условиях интенсивной деятельности нефтегазодобывающих предприятий, бурного развития энергетики, строительства транспортной инфраструктуры, которые в силу особенностей природного географического рельефа региона в большей степени сопряжены с использованием лесных участков. В связи с этим необходимым условием обеспечения, сохранения, воспроизводства лесных ресурсов является надлежащее качество управления лесами и эффективный надзор за соблюдением требований лесного законодательства.
Комплексное осуществление надзорных полномочий определяет эффективность деятельности Природнадзора Югры», – уточнила Галина Максимова.
Как указал руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов, важными факторами, определяющими эффективность исполнения переданных федеральных полномочий, являются оптимизация ресурсов, уменьшение нагрузки на природопользователей, межведомственное взаимодействие органов власти автономного округа, проведение контрольно-надзорных мероприятий профилактического характера без взаимодействия с хозяйствующими субъектами.
В рамках проводимого совещания озвучены результаты работы по взаимодействию с органами государственной власти, общественным организациями и движениями, профилактической работы и пропаганды принципов цивилизованного лесопользования, возможностями программного обеспечения управления контрольно-надзорной деятельности, позволяющее аккумулировать оперативную информацию о выявленных нарушениях и предпринятых мерах.
В ходе проведения совещания участники посетили базу авиационной и наземной охраны лесов, Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий. Специалисты института занимаются прикладными научными исследованиями в области информационных технологий. Результаты плодотворного взаимодействия Природнадзора Югры и Югорского НИИ информационных технологий позволяют эффективно реализовывать исполнение полномочий по федеральному государственному лесному надзору, выявлять и пресекать нарушения в области лесных отношений.