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I. Общие положения.
1.1. Окружной смотр-конкурс творческих коллективов, сольных исполнителей, в том числе с ограниченными возможностями, образовательных и досуговых учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Салыкве» («Олененок») (далее – смотр-конкурс) проводится в рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» в 2017 году».
1.2. Учредителем и организатором смотра-конкурса является Общественная организация «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при финансовой поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
II. Цель и задачи смотра-конкурса.
2.1. Целью смотра-конкурса является популяризация, сохранение и развитие национально-культурной самобытности, живых фольклорных традиций коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Югры.
2.2. Задачи смотра-конкурса:
выявление и поддержка творческих коллективов и исполнителей, работающих в традиционном национальном фольклоре и стилизованном направлении творчества коренных малочисленных народов Севера;
создание условий для дальнейшего развития национального самодеятельного творчества, поддержка мотивации к занятиям фольклором коренных малочисленных народов Севера;
оказание методической и практической помощи самодеятельным артистам и руководителям творческих коллективов по жанровым направлениям.
III. Сроки и условия участия в смотре-конкурсе.
3.1. Фестиваль проводится 16 декабря 2017 года в городе Ханты-Мансийске.
3.2. В смотре-конкурсе могут принять участие фольклорные коллективы коренных малочисленных народов Севера, отдельные исполнители, носители традиционной национальной культуры, хореографические коллективы, вокальные коллективы, солисты, исполнители на музыкальных инструментах финно-угорских народов представители муниципальных образований региона. Возрастное ограничение смотра-конкурса участников до 25 лет.
3.3. Заезд и регистрация участников смотра-конкурса:
15 декабря 2017 года – город Ханты-Мансийск;
3.4. Основу выступления коллектива или отдельного участника, должны составлять лучшие образцы песенного фольклора, инструментального, танцевального искусства, отражающие традиционную культуру коренных малочисленных народов Севера.
3.5. В рамках смотра-конкурса состоятся конкурсные просмотры по заявленным номинациям, гала-концерт и награждение победителей смотра-конкурса.
3.6. Каждый участник (солист, ансамбль) представляет на рассмотрение жюри 1-2 произведения общей продолжительностью не более 8 минут в каждой номинации.
3.7. Вокальные произведения, фольклорные номера исполняющиеся на родном языке коренных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с обязательным приложением к заявке краткого содержания текста на русском языке.
3.8. Используемые участниками электронные носители в обязательном порядке должны быть подписаны: название коллектива или фамилия, имя исполнителя, номинация, название произведения, порядковый номер произведения на диске, номер трека.
3.9. Электронные носители должны быть предоставлены специалистам звукотехнической службы до начала конкурсных просмотров. В ходе конкурсной программы электронные носители приниматься не будут.
3.10. Участники смотра-конкурса имеют право на голосовую рекламу своего спонсора перед началом выступления в ходе конкурсных просмотров.
3.11. Порядок конкурсных выступлений определяется организационным комитетом.
3.12. Заявки на участие в смотре-конкурсе по прилагаемой форме (приложение 1 к Положению) принимаются от участников города Ханты-Мансийска и от участников из других муниципальных образований до 13 декабря 2017 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, офис Общественной организации «Спасение Югры», ул. Безноскова, 2 – А; факсом: тел/факс (8 3467) 332325; e-mail: Muligort086@gmail.com (с пометкой «Салыкве – заявка») и уведомлением об отправке заявки по телефону (8 3467) 332325 – Захарова Надежда Кирилловна, (8 3467) 332229 – Шесталов Алексей Ефимович.
IV. Конкурсные номинации и критерии оценок.
4.1. Исполнение фольклора.
Участники номинации представляют фольклор коренных малочисленных народов Севера в традиционной одежде обских угров.
В обязательном порядке предоставляется письменное описание фольклорного материала на русском языке, содержащее информацию об источниках, авторах либо родовой принадлежности текста слов, музыки.
Продолжительность выступления не более 4 минут.
Возраст и количество участников в одном выступлении не ограничены.
По итогам конкурсных выступлений определяются победители, занявшие, 1,2,3 места, независимо от возрастной категории или количественном составе участников.
Критерии оценки: аутентичность материала, соответствие манеры исполнения традициям, чистота интонирования, дикция, сценическая культура, артистичность, образное решение представленного произведения.
4.2. Вокал (эстрадное пение):
«Эстрадное пение. Соло»
«Эстрадное пение. Ансамбль».
Приветствуется исполнение произведения на родном языке народов Севера. В конкурсной программе разрешается использование фонограмм минус «-», инструментального сопровождения. На конкурс предоставляется одно-два произведения.
Критерии оценки:
уровень исполнительского мастерства;
чистота интонирования;
артистичность;
сценическая культура;
качество фонограмм.
4.3. Хореография:
«Традиционный танец»
Основным критерием оценки номинации «Традиционный танец» является соответствие используемой танцевальной лексики, музыкального сопровождения, сценического костюма требованиям аутентичности.
«Стилизованный танец»
Участники представляют хореографические композиции северной тематики. Общими критериями оценки конкурсных выступлений в номинации «Хореография» являются:
уровень исполнительского мастерства;
отражение заданной темы;
танцевальная лексика;
качество музыкального сопровождения;
образное решение;
сценический костюм;
сценическая культура.
4.4. Инструментальное творчество.
«Инструментальное творчество. Соло».
«Национальное инструментальное творчество. Ансамбли».
Критерии оценки: виртуозность, показ возможностей инструмента, оригинальность и новизна музыкального материала, сценическая культура, качество звукоизвлечения, артистичность, слаженность игры (для ансамблей).
V. Финансовые условия.
5.1. Для иногородних участников: компенсация проезда, проживание, питание оплачиваются за счет организатора смотра-конкурса.
5.2. Для участников городских и сельских поселений автономного округа (солистов и ансамблей) предусмотрены затраты на одного взрослого сопровождающего от муниципального образования, городского (сельского поселения).
5.3. Для коллективов предусмотрено количественное ограничение по компенсационным выплатам до 5 человек от одного ансамбля.
5.4. Компенсация проезда будет осуществляться при наличии оригиналов билетов прямого следования и копий билетов на обратный путь.
5.5. Организаторы конкурса вправе вносить коррективы по увеличению количества участников при наличии дополнений к заявке с обоснованием и пояснениями.
VI. Контактная информация
6.1. Координаторы смотра-конкурса:
Алфёрова Людмила Александровна – президент Общественной организации «Спасение Югры», председатель организационного комитета (моб. 89088804452);
Шесталов Алексей Ефимович – руководитель Информационно-правового центра организации, заместитель председателя организационного комитета (раб. 83467 332229);
Самсонова Ирина Владимировна – председатель Ханты-Мансийского городского отделения Общественной организации «Спасение Югры», член организационного комитета (раб 83467 333607) е-mail: samsonir82@mail.ru.
Иштимирова Фаина Павловна – член организационного комитета;
Спирякова Людмила Тихоновна – член организационного комитета;
Захарова Надежда Кирилловна – главный бухгалтер Общественной организации «Спасение Югры» (раб. 3467 332325).
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Приложение к Положению
об организации и проведении смотра-конкурса творческих коллективов, сольных исполнителей, в том числе с ограниченными возможностями, образовательных и досуговых учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Салыкве»
Заявка
на участие в смотре-конкурсе творческих коллективов, сольных исполнителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Салыкве»
1. Ф.И.О./Название коллектива/__________________________________
2. Ф.И.О. руководителя_________________________________________
3. Наименование муниципального образования, населенного пункта (район, город, поселок, село)______________________________________________
4. Какой организацией направляется (ДК, студии, центры дополнительного образования, школы искусств, общеобразовательные школы)
5. Адрес учреждения, контактный телефон руководителя____________________
6. Количество участников______________________________________________
7. Возрастная категория участников_____________________________________
8. Данные паспорта (свидетельства о рождении)__________________________
9. Наименование номинации____________________________________________
10. Наименование конкурсного произведения______________________________
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11. Хронометраж (для сценических выступлений)___________________________
12. Тип, количество выставочного оборудования___________________________
13. Необходимые технические средства для конкурсного выступления______________________________________________________
14. К заявке прилагается (перечислить)___________________________________
15. Дата отправки заявки_______________________________________________
Подпись руководителя учреждения, заверенная печатью.