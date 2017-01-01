Югорчан приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Хочу делать добро»

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Югорчан приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Хочу делать добро»

Цель конкурса – развитие и формирование культуры добровольчества среди молодежи в России.

Участвовать в конкурсе могут волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп от 9 до 30 лет.

Конкурс включает в себя несколько этапов. Первый - это сбор заявок. Он продлится до 10 января 2018 года. Регистрация осуществляется на сайте http://добровольцыроссии.рф в разделе конкурса. Участникам необходимо прикрепить к заявке презентацию добровольческого проекта, реализуемого/реализованного или планируемого к реализации в течение 2017 и 2018 гг. в формате pdf или ppt.

В рамках второго этапа оргкомитет в срок до 15 января 2018 года проведет экспертизу заявок претендентов на соответствие выбранной номинации, оценит полноту и структурированность информации о добровольческой деятельности претендентов. С 15 января по 4 февраля 2018 года в системе «Добровольцы России» пройдет открытое народное голосование, по итогам которого будет сформирован список лауреатов конкурса в каждой номинации. 

Победители конкурса будут награждены дипломами, призами и индивидуальным пакетом услуг по сопровождению проекта. Пакет услуг может включать информационное, организационное, административное, ресурсное, методическое, экспертное сопровождение проекта.

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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