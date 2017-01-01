День рождения Югры в музее

  • Русский
День рождения Югры в музее

Югра готовится встретить свой 87-ой День рождения! В честь значимого события Музей геологии, нефти и газа приглашает всех желающих совершить виртуальное путешествие по нефтяным городам Югры.

В рамках празднования 87-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «нефтяной» музей проводит занятия, где посетителей знакомят с одной из многочисленных страниц истории нашего края, рассказывают, как и благодаря чему округ стал энергетическим центром России. Участники занятий узнают, как именно развивается нефтяная отрасль и как она влияет на образование и развитие многих городов в нашем округе. Продемонстрировать полученные знания ребята смогут, приняв участие в викторине.

Занятия «Нефтяные города Югры» проводятся с 8 по 10 декабря 2017 года.

Стоимость:

- для группы детей до 10 человек - 250 рублей;

- для группы детей свыше 10 человек - 350 рублей.

Записаться можно по телефону + 7 (3467) 33-29-06, 33-09-42 или на официальном сайте Музея геологии, нефти и газа www.muzgeo.ru (кнопка «Заказать занятие»).

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры