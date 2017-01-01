День рождения Югры в музее

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Югра готовится встретить свой 87-ой День рождения! В честь значимого события Музей геологии, нефти и газа приглашает всех желающих совершить виртуальное путешествие по нефтяным городам Югры.
В рамках празднования 87-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «нефтяной» музей проводит занятия, где посетителей знакомят с одной из многочисленных страниц истории нашего края, рассказывают, как и благодаря чему округ стал энергетическим центром России. Участники занятий узнают, как именно развивается нефтяная отрасль и как она влияет на образование и развитие многих городов в нашем округе. Продемонстрировать полученные знания ребята смогут, приняв участие в викторине.
Занятия «Нефтяные города Югры» проводятся с 8 по 10 декабря 2017 года.
Стоимость:
- для группы детей до 10 человек - 250 рублей;
- для группы детей свыше 10 человек - 350 рублей.
Записаться можно по телефону + 7 (3467) 33-29-06, 33-09-42 или на официальном сайте Музея геологии, нефти и газа www.muzgeo.ru (кнопка «Заказать занятие»).