Департамент социального развития Югры объявляет конкурсный отбор на предоставление государственной поддержки СО НКО

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С 4 по 23 декабря 2017 года департамент социального развития Югры принимает заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций округа на участие в конкурсном отборе по предоставлению господдержки в форме субсидий на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан в 2018 году.
Субсидии предоставляются по направлениям: «профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства», «повышение качества жизни людей пожилого возраста», «социальная адаптация инвалидов и их семей», «профилактика социально опасных форм поведения граждан», «содействие добровольчеству».
В конкурсном отборе могут принять участие СО НКО, имеющие государственную регистрацию в качестве юридического лица и осуществляющие деятельность в автономном округе не менее 1 года с даты его государственной регистрации; цели и задачи которых, содержащиеся в уставе организации, соответствуют требованиям статьи 3 Закона автономного округа от 16 декабря 2010 года № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
При этом НКО не должны иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов, содержащий заявление по форме на бумажном и электронном носителях, проект на бумажном и электронном носителях в соответствии с типовой структурой, копии учредительных документов, смету проекта, письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе организация не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности организации на момент подачи заявления (письмо-подтверждение составляется в свободной форме).
Необходимые для заполнения формы документов на участие в конкурсном отборе, перечень мероприятий по направлениям с указанием размеров субсидий, предоставляемых СО НКО на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан размещены в сети Интернет на официальном сайте Департамента в разделе «Конкурсы» (https://depsr.admhmao.ru/konkursy/).
Документы, подписанные руководителем и заверенные печатью организации представляются непосредственно или почтовым отправлением с пометкой «На конкурс» по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана», каб. 107, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 – понедельник, с 9.00 до 17.00 – вторник-пятница, обед с 13.00 до 14.00, контактный телефон: 8 (3467) 30-15-19.
Датой принятия заявки считается дата, указанная на входящем штампе почтового отделения города Ханты-Мансийска.
Отметим, что конкурсный отбор проводится с 2010 года. За семь лет для участия подано 466 заявок, победителями стали более 50 организаций, выделено порядка 200 субсидии.