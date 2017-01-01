Делегация Югры принимает участие во всероссийском форуме «Доброволец России – 2017»

- Русский
Масштабное событие в волонтёрском сообществе России объединит на своей площадке более 2000 участников. Среди них самые активные добровольцы со всей России. Всероссийский форум добровольцев пройдет с 4 по 6 декабря в Москве.
В рамках всероссийского форума будут организованы панельные дискуссии и мастер-классы на актуальные темы развития добровольческого движения. Вместе с ведущими экспертами участники обсудят самые актуальные на сегодняшний день сферы волонтерства: от образования до экологии.
Напомним, что в октябре этого года правительством региона утверждена концепция развития добровольчества, а также план ее реализации. Перед принятием проект концепции прошел общественные обсуждения. Были учтены более 70 предложений общественности. Отметим, что за последние полтора года численность организаций объединяющих добровольцев выросла более чем на 30%. Это позволило нашему округу войти в число 15-ти регионов страны, в которых будет создана пилотная сеть региональных ресурсных центров по развитию волонтерства.
Добавим, что под эгидой форума состоится презентация единой информационной системы «Добровольцы России» и пройдёт мотивационная сессия «РАВНОДУШНЫХ.НЕТ» с участием руководителей крупнейших фондов и российских звезд, поддерживающих их деятельность.
5 декабря в рамках масштабного события пройдет Первый Национальный День волонтёра, а также будет дан старт всемирной акции «Атмосфера общих дел».
Официальный сайт форума – http://форумдоброволец.рф