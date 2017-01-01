Проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России» вошел в пятерку самых популярных новогодних событий страны

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Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат, которое изучило посещаемость мероприятий и выявило лучшие новогодние и рождественские фестивали, праздники и ярмарки.
Так, югорская программа - на пятом месте рейтинга. На четвертом - Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной Казани, на третьем - Новогодняя ярмарка в Ледовом городке Екатеринбурга, на втором - петербургская Рождественская ярмарка. Самым лучшим ТурСтат считает московский фестиваль «Путешествие в Рождество».
Напомним, что праздник «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица России» пройдет с 8 декабря 2017 года по 7 января 2018-го. Более 80 тысяч человек посетят порядка 80 мероприятий на 14 площадках города.
На Центральной площади Новогодней столицы пройдет «Всероссийский Съезд Дедов Морозов и Снегурочек», в городе откроется мистическая ЧУМовая улица с чумами вместо домов и трассами для катания на собачьих и оленьих упряжках вместо дорог и состоится гастрофестиваль «Попробуй Югру на вкус».
В КВЦ «Югра-Экспо» откроется Резиденция Ёлки с мастерской Деда Мороза, театрализованными представлениями, игровыми зонами с аттракционами, новогодней ярмаркой и танцевальной площадкой. На фестивале «Экстремальная зима» 5 января пройдут соревнования по снегоходному кроссу, выставка и тест-драйв экстремальной снегоходной техники, лазертаг и фаер-шоу.