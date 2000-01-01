Югорчане положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе

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Большинство югорчан положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. Об этом стало известно в ходе заседания Межведомственной комиссии округа по противодействию экстремистской деятельности, которое состоялось под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
«По данным опроса, усилия муниципальных властей и национально-культурных организаций по предотвращению межэтнической розни получили, в большинстве своем, положительную оценку респондентов. Ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в округе оценена ими как стабильная», - обратила внимание Наталья Комарова.
Так, социологическое исследование на тему «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» было проведено в августе-октябре текущего года. Участие в нем приняли порядка 1800 человек старше 18 лет.
В итоге доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в регионе, составила 66,4%. Кроме того, более половины югорчан, 52,9%, считают, что многонациональность приносит России больше пользы, чем вреда. Также 70,4% наших соотечественников отмечают хорошие отношения между людьми разных вероисповеданий.
По мнению югорчан, чтобы в будущем предотвратить в нашем регионе межнациональные и межконфессиональные конфликты, нужно, в первую очередь, ужесточить миграционную политику. Об этом сказали 25,5% жителей Югры. За пропаганду толерантности высказались 21,9% граждан. Чуть меньше, 21,7% респондентов, заявили о необходимости обеспечивать людей работой. О соблюдении равенства всех перед законом сказали 20,3% опрошенных.
«Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в автономном округе достаточно стабильная. Показатели оценки ситуации межнациональных и межконфессиональных отношений превышают плановые на 2017 год, что свидетельствует об эффективности мероприятий соответствующей государственной программы автономного округа», - обратила внимание и.о. директора департамента общественных и внешних связей Югры Ирина Безносова.
В рамках заседания также был рассмотрен вопрос о принимаемых мерах по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
«Мероприятия, реализуемые правительством Югры для решения этой задачи, носят комплексный характер, и находятся в зоне ответственности многих департаментов», - подчеркнула глава региона.
Так, например, по словам директора департамента образования и молодежной политики Югры Алексея Дренина, в автономном округе ведется работа по интеграции детей, не владеющих русским языком, в общероссийскую культурную среду через организацию обучения в общеобразовательных организациях региона.
«Охват детей из семей иностранных граждан образовательными услугами в образовательных организациях автономного округа в сентябре 2017 года увеличился на 5,8% по сравнению с сентябрем 2016 года и составил 90,3 %», - сказал Алексей Дренин.
Кроме того, для детей мигрантов в образовательных организациях обеспечено проведение курсов русского языка, что позволяет успешно адаптироваться в новой языковой среде. Также предоставляются дополнительные услуги по изучению русского языка для детей и их родителей в следующих формах: индивидуальные занятия, элективные курсы, групповые занятия, факультативные курсы, дополнительная образовательная программа, внеурочная деятельность и другое.
Как рассказала директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева, в целях культурной адаптации и интеграции мигрантов в автономном округе тоже проводится большая работа - Дни культуры различных народов, занятия по изучению русского языка, обучающие компьютерные занятия, экспонирования книжных выставок, создание информационных стендов, мероприятия в общедоступных библиотеках округа и многое другое. Здесь же были отмечены и такие крупные мероприятия, как Межрегиональный форум «Диалог национальных культур», окружной фестиваль любительского художественного творчества «Возьмёмся за руки, друзья», конкурс на соискание премии губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре».
Формы и практики медиации в сфере межнациональных отношений участники заседания рассмотрели следующим вопросом.
«С практикой медиации в сфере межнациональных отношений я познакомилась на заседании общественного совета городского поселения Федоровский. На обсуждение была вынесена ситуация преступно-бытовая, но с подтекстом межнациональных отношений. Глава городского поселения, выступивший в качестве медиатора, принял верное решение – вынести на обсуждение и конкретное происшествие, и историю о совместном проживании на югорской земле. Результат – у конфликта была снята агрессивная окраска, люди перестали оскорблять друг друга со ссылкой на национальную принадлежность, начали нормально общаться, состоялся конструктивный разговор жителей поселения, представителей различных национальностей об условиях проживания на территории поселения, Сургутского района и Югры», - рассказала председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова. Она выступила с инициативой сделать общественные советы муниципальных образований площадками для развития практик медиации, а также пересмотреть форму и содержание массовых мероприятий.
«Это не только песни, танцы и национальная кухня, а совместное дело для родного города и округа. Пусть 12 июня мы обустроим сквер, где представители разных национальностей будут совместно устанавливать малые архитектурные формы, высаживать деревья, обустраивать детскую площадку. Только в совместном деле можно найти общий интерес и взаимопонимание – ты будешь знать представителя той или иной национальности по совместному труду, общему делу», - высказалась председатель Общественной палаты.
В заключение об опыте работы в сфере межнациональных отношений рассказали глава Нижневартовска Василий Тихонов и Сургутского района Андрей Трубецкой. О результатах работы, направленной на профилактику экстремисткой деятельности доложили и.о. главы Югорска Андрей Бородкин и заместитель главы Нягани Виктор Манухин.