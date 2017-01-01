Наталья Комарова: Одна из эффективных мер антитеррористической защиты – личная ответственность каждого гражданина

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На заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Югры обсудили ход обследования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, а также безопасность при проведении в округе массовых новогодних и рождественских мероприятий.
«Вопросы, включенные в повестку заседания, относятся к тем, которые влияют на обеспечение комплексной безопасности югорчан. Их решение требует от нас межведомственного взаимодействия, командных действий», - подчеркнула губернатор автономного округа Наталья Комарова.
Так, было отмечено, что обследование антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса проводится Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии по Югре. В настоящее время осуществляет федеральный государственный контроль за обеспечением безопасности 199-ти таких объектов, на 78-и из них выявлены нарушения обязательных требований.
Глава региона обратила внимание, что профилактика террористических актов остается одной из ключевых тем повестки дня, поэтому в связи с предстоящими массовыми новогодними и рождественскими мероприятиями необходимо усилить меры безопасности, сконцентрировать силы правоохранительных органов, сотрудников МЧС во избежание аварийных ситуаций, активизировать работы коммунальных служб.
«Одна из эффективных мер антитеррористической защиты – личная ответственность каждого гражданина. Надеюсь, югорчане с пониманием отнесутся к дополнительным мерам безопасности, которые будут осуществляться в этот период, проявят собственную повышенную бдительность», - акцентировала внимание Наталья Комарова.
В завершение были подведены итоги реализации в 2017 году комплексного плана мероприятий по информационному противодействию терроризму. Нужно отметить, что из запланированных 49-ти мероприятий плана 48 уже выполнены.