Минус 63 свалки - Отличный результат!

- Русский
Советским отделом Природнадзора Югры в этом году проведена большая работа с муниципальными образованиями по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.
В результате на территории Советского района в ноябре 2017 года ликвидировано 63 несанкционированные свалки, в том числе по поселениям:
г.п. Пионерский – 33;
г.п. Советский – 14;
г.п. Зеленоборск – 5;
г.п. Коммунистический – 5;
г.п. Таежный – 5;
г.п. Агириш – 1.
Все вышеуказанные места несанкционированного размещения отходов зарегистрированы и отражены на интерактивной карте свалок «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта «За Россию».
Высокие показатели по ликвидации несанкционированных свалок, достигнуты в результате слаженной работы Природнадзора Югры, глав муниципальных образований Советского района и не равнодушной позиции экспертов Общероссийского народного фронта «За Россию».
Всего на территории Советского района за период с января по ноябрь 2017 ликвидировано 142 несанкционированные свалки.