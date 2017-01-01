Минус 63 свалки - Отличный результат!

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Минус 63 свалки - Отличный результат!

Советским отделом Природнадзора Югры в этом году проведена большая работа с муниципальными образованиями по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

В результате на территории Советского района в ноябре 2017 года ликвидировано 63 несанкционированные свалки, в том числе по поселениям:

г.п. Пионерский – 33;

г.п. Советский – 14;

г.п. Зеленоборск – 5;

г.п. Коммунистический – 5;

г.п. Таежный – 5;

г.п. Агириш – 1.

Все вышеуказанные места несанкционированного размещения отходов зарегистрированы и отражены на интерактивной карте свалок «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта «За Россию».

Высокие показатели по ликвидации несанкционированных свалок, достигнуты в результате слаженной работы Природнадзора Югры,                        глав муниципальных образований Советского района и не равнодушной позиции экспертов Общероссийского народного фронта «За Россию».

Всего на территории Советского района за период с января по ноябрь 2017 ликвидировано 142 несанкционированные свалки.

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