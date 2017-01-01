Телерадиокомпания «Югра» стала призером IX Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017»

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В Москве чествовали победителей IX Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017». Экспертный совет рассмотрел 9112 работ 836 СМИ из всех федеральных округов. В финал вышло 18 участников и среди них – детская студия телеканала «Югра». В номинации «Детские и молодежные СМИ» окружной телерадиокомпании было присвоено 3 место за программу «Расскажи и покажи», в которой рассказывается о проведении музейно-образовательного проекта «Крепкие Люди за дружбу и мир», реализованного в июле 2017 года на территории музея под открытым небом «Торум Маа».
Научный сотрудник музея Анатолий Брусницин обучал мальчишек и девчонок навыкам ориентирования на местности, традиционным способам обских угров добычи огоня, дегтя из бересты, изготовлению рыболовной и охотничьей ловушек, временных жилищ, ветрового заслона.
Лауреаты конкурса приехали в Москву не только для того, чтобы получить награды, но и обсудить новаторские формы и методы освещения темы межнациональных отношений и миграционных процессов на Первом медиафоруме этнических и региональных СМИ, организованном департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Гильдией межэтнической журналистики.
«Современные масс-медиа, интернет, телевидение формируют картину мира для своей аудитории. И те люди, которые посвятили себя тематике межнациональных и межконфессиональных отношений, укреплению межнационального мира и согласия в стране – на них лежит огромная ответственность. Это почетная миссия и очень важная для страны в целом работа», - подчеркнул руководитель ФАДН Игорь Баринов.
«Мы действуем в одном направлении – власть, журналисты, национально-культурные объединения. Это очень важно, что мы смотрим в одну сторону и с разных сторон делаем одно важное для страны в целом дело», - отметила Маргарита Лянге, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, президент Гильдии межэтнической журналистики.
Шеф-редактор отдела детских программ Ольга Лазарева представила на форуме опыт телеканала «Югра», рассказала о новых мультимедийных подходах в освещении межэтнической тематики, о совместной работе с департаментами Югры во время подготовки программ, а также во время продвижения их в детских образовательных организациях.
Слушателей заинтересовали новые подходы детской студии телеканала к работе с детьми на съёмочной площадке, дальнейшие планы и, безусловно, пример того, как средствами телевизионных СМИ можно рассказывать о взаимопроникновении культур разных народов, их дружбе.
Как отмечали участники форума, вопросы межнациональных отношений в наше время становятся одними из самых важных. Задача детских и молодёжных СМИ – содействовать уважительному отношению ко всем народам нашего Отечества.
Конкурс «СМИротворец» проводится с 2008 года. Организаторы творческого состязания - Федеральное Агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений.
Цель творческого состязания – поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также - деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.