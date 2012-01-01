В Югре проанализировали оценку качества предоставления государственных услуг в МФЦ, данную жителями округа

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Анализ провели специалисты департамента экономического развития Югры. Отметим, что оценку жители автономного округа давали по нескольким направлениям: время предоставления государственных услуг; время ожидания в очереди при получении государственных услуг; вежливость и компетентность сотрудников; комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги; доступность информации о порядке предоставления государственных услуг.
В качестве положительной оценки рассматривались мнения граждан от 4 до 5 баллов, а в качестве отрицательной – от 1 до 3 баллов. Оценка осуществлялась посредством мобильных телефонов или терминалов и иных устройств, сети Интернет.
Также следует отметить, что мнения граждан о качестве предоставленных государственных услуг обобщаются и анализируются в автоматизированной Информационно-аналитической системе мониторинга качества государственных услуг, оператором которой является Минэкономразвития России.
На основании поступивших мнений в автоматическом режиме формируются сводные значения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг, отражающие показатели эффективности деятельности руководителей федеральных органов за расчетные периоды, которые передаются в личные кабинеты соответствующих федеральных органов и МФЦ.
В Югре действует 21 многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 62 территориально обособленных структурных подразделения МФЦ.
Как сообщили в департаменте экономического развития Югры, за 10 месяцев 2017 года в МФЦ предоставлено 1 055 205 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов. В МФЦ оценены гражданами 54 090 государственных услуг, что составляет 5,1% от общего количества государственных услуг, предоставленных в МФЦ.
Общее количество оценок – 302 850, из них положительных – 288 930 или 95,4%, отрицательных – 13 920 или 4,6%. Плановое значение показателя удовлетворенности граждан качеством государственных услуг, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года – 90% к 2018 году.
Среднее значение оценки, полученной в МФЦ, по автономному округу составило 4,8 балла.
Департаментом экономического развития автономного округа проанализированы 2 922 отрицательные оценки или 2,9%. Как показал анализ, максимальное количество отрицательных мнений граждан (25,6%) - по комфортности условий
в помещении, где предоставлены государственные услуги.
Между тем помещения МФЦ в большинстве своем комфортны, оборудованы в соответствии со стандартами, а также соответствуют бренд-буку. По мнению специалистов департамента, есть достаточные основания полагать, что именно недовольство граждан временем нахождения в очереди (23,3%) или временем предоставления услуги органом власти (15,9%) повлияло на субъективные оценки граждан по другим критериям качества, в том числе комфортности условий пребывания в МФЦ.
Причинами нарушения времени ожидания являются рост количества обращений в МФЦ (на 18,9 % больше, чем за аналогичный период 2016 года), недостаточное количество окон обслуживания, штатных сотрудников МФЦ, некачественное планирование работы центров, в том числе с учетом времени «пиковых нагрузок», текучесть кадров в связи с высокой нагрузкой.
Для повышения уровня удовлетворенности и сокращения количества отрицательных оценок, департаментом экономического развития Югры принимаются различные меры. Так, результаты социологических опросов рассматриваются на заседании комиссии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в автономном округе, анализируются и обсуждаются на еженедельных совещаниях с участием руководителей муниципальных МФЦ.
Кроме того, в систему оплаты труда сотрудников и руководителей МФЦ включены положения, содержащие как материальные, так и нематериальные методы стимулирования исходя из результатов оценки гражданами качества предоставления государственных услуг и результатов работы с отзывами граждан. Запланировано приобретение помещений для МФЦ Нягани и Советского района.