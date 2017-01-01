Выставочный проект «Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих судеб»

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Выставочный проект «Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих судеб»

11 декабря 2017 года в 15.00 в выставочном зале Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» состоится открытие выставочного проекта  «Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих судеб» цикла «История Семьи в истории страны-след прожитой жизни». 

В экспозиции выставочного проекта представлено генеалогическое древо Проскуряковых, Лысковых шести поколений, во главе древа Лысков Павел. Авторами-составителями древа являются Кашлатова (Лыскова) Любовь Васильевна и Зоя Ивановна Проскурякова, которые станут участниками торжественного открытия проекта.

Выставка знакомит с историей легендарных деревень Калтысъяны и Мулигорт – важнейших мест поклонения народов ханты и манси Богине Калтащ, с судьбами хранителей священных ларцов Богини Калтащ, многие из которых – яркие незаурядные личности и признанные профессионалы: врач высшей квалификационной категории, заслуженный работник здравоохранения; учительская династия; кандидат культурологических наук; доктор наук, профессор, филолог-языковед обско-угорских языков; общественные деятели.

В экспозиции выставки представлены предметы, фотографии, документы из фонда этнографического музея и частных собраний представителей рода.

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