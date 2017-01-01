Трехсторонней комиссии Югры по регулированию социально-трудовых отношений – 15 лет

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В Ханты-Мансийске под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина состоялось заседание трехсторонней комиссии региона по регулированию социально-трудовых отношений.
Отметим, что комиссия является основной площадкой, на которой обеспечивается регулярное согласование позиций сторон социального партнерства по вопросам социально-экономической политики Югры, принимаются взвешенные решения по взаимным обязательствам в сфере трудовых отношений, занятости, оплаты и охраны труда. На этой основе обеспечивается социальная стабильность в автономном округе и сбалансированное социально-экономическое развитие округа.
Предваряя обсуждение вопросов повестки, первый заместитель главы региона отметил, что 27 ноября этого года исполнилось 15 лет с начала деятельности трехсторонней комиссии Югры. За это время было проведено порядка 30 заседаний, на которых рассмотрены более 150 вопросов в области социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
«Основными итоговыми документами работы комиссии являются Трёхсторонние соглашения. За 15 лет было заключено 6 трехсторонних соглашений между органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа, объединением работодателей и объединением организаций профсоюзов по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, а также 7 трехсторонних соглашений о минимальной заработной плате в округе», - подчеркнул Геннадий Бухтин.
По словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Павла Сидорова, сформированная и устойчиво работающая в округе система социального партнерства оказывает серьезное и непосредственное влияние на социально-экономическое развитие автономного округа, а также качество жизни населения.
«Самые объективные показатели, характеризующие самочувствие социума, проживающего на любой территории, это демографический показатель и показатели занятости. В Югре сохраняются положительные тенденции демографического развития, наблюдается увеличение численности населения, поддерживается положительная динамика естественного прироста населения. Численность постоянного населения Югры с 2002 года увеличилась на 14,5% и на 1 января 2017 года составляет 1 миллион 646 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2017 года составил 0,44% от экономически активного населения - это исторический минимум, никогда еще в Югре не было такого низкого уровня безработицы», - отметил Павел Сидоров.
Кроме того, в округе обеспечено стабильное назначение и выплата всех социальных обязательств - меры социальной поддержки получают 19% граждан от общей численности населения.
Добавим, что в рамках заседания трехсторонней комиссии участники также обсудили ряд вопросов, в том числе касающихся трехстороннего соглашения «О минимальной заработной плате в Югре», о несоответствии вакансий, заявляемых работодателями для трудоустройства инвалидов, о состоянии производственного травматизма.