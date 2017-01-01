Накануне марша «Батальона отважных» в Югре прошел круглый стол с участием родителей погибших воинов

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Круглый стол состоялся по инициативе региональной общественной организации семей погибших ветеранов боевых действий в рамках заседания комиссии Общественной палаты Югры по делам ветеранов и гражданско-патриотическому воспитанию граждан. В нем приняли участие председатель этой организации Татьяна Тихон, родители погибших, заместитель председателя Общественной палаты Югры, член комиссии Сергей Кудрин, представители органов исполнительной государственной власти региона, Думы автономного округа, Росгвардии, журналисты.
Предваряя разговор, Сергей Кудрин отметил, что комиссия Общественной палаты cчитает целесообразным разработку проекта целевой межведомственной программы автономного округа с целью дальнейшего совершенствования системы социального обслуживания и комплексной семейной реабилитации ветеранов, инвалидов боевых действий и членов их семей, семей погибших (умерших) военнослужащих.
О мерах социальной поддержки членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий рассказала заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи департамента социального развития Югры Людмила Низамова. В автономном округе проживают 289 родителей погибших участников боевых действий. Сегодня для них предусмотрено 22 меры социальной поддержки. Людмила Низамова разъяснила порядок их получения, ответила на вопросы присутствовавших.
Консультант отдела организации скорой медицинской и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения автономного округа Наталья Пирогова проинформировала о возможностях получения санаторно-курортного лечения.
Участники круглого стола из числа родителей высоко оценили качество обслуживания в Окружном клиническом лечебно-реабилитационном центре в Ханты-Мансийске и санатории-профилактории «Самотлор» в Нижневартовске.
Начальник оперативного отдела управления Росгвардии Дмитрий Бочков заверил, что поскольку Росгвардия является официальным куратором семей погибших ветеранов боевых действий, военные берут на себя миссию защиты их интересов, организацию их участия в военно-патриотическом воспитании молодежи. В Сургуте представители Росгвардии недавно провели встречу со своими подшефными, составили перечень вопросов, которыми предстоит заняться. И здесь, в Ханты-Мансийске, к ним обратились родители с просьбой помочь в обновлении надгробий и оград на могилах погибших воинов.
Депутат Думы Югры Игорь Винников добавил, что на встрече с губернатором Натальей Комаровой обсуждался такой вопрос. В автономном округе будет разработан механизм участия югорчан в решении этой проблемы. «Наши земляки где-то учились – в школах, училищах, работали до армии, - продолжал Игорь Винников. – Поэтому есть кому позаботиться о том, чтобы мы хранили память о них и содержали в порядке их могилы, памятники».
9 декабря в Ханты-Мансийске пройдет ставшая ежегодной Акция памяти погибших в локальных военных конфликтах «Батальон отважных». Близкие погибших, представители власти, общественности, все желающие могут принять участие в митинге у памятника воинам Югры. Акция начнется с панихиды в Воскресенском кафедральном соборе, после чего колонна с портретами погибших воинов пройдет по улицам города.