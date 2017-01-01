В Югре формируются условия для реализации потребителями своих прав

- Русский
Вопрос об исполнении подпунктов «а», «б» пункта 7 Перечня поручений Президента РФ от 25 мая 2017 года по итогам заседания президиума Госсовета РФ был рассмотрен на очередном заседании правительства Югры, прошедшего под председательством губернатора округа Натальи Комаровой.
Так, во исполнение этого поручения при губернаторе автономного округа создан Координационный совет по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей с участием региональных общественных объединений потребителей, бизнес-сообщества, федеральных органов исполнительной власти. Первое заседание совета состоялось 27 ноября текущего года.
По словам директора департамента внутренней политики Югры Александра Скурихина, согласно второй части пункта 7 органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить разработку или корректировку региональных программ, направленных на создание условий для реализации потребителями своих прав.
«В настоящее время ведется разработка соответствующей подпрограммы в государственную программу департамента внутренней политики Югры. Поступили предложения практически от всех муниципальных образований, а также от уполномоченных по правам человека и правам предпринимателей в автономном округе», - отметил Александр Скурихин.
Он также добавил, что несколько предложений уже нашли поддержку представителей общественности и экспертного сообщества. Например, в их числе обязательное проведение окружного ежегодного социологического исследования состояния обеспечения и защиты прав потребителей в Югре, широкомасштабная просветительская работа не только с потребителями, но и с предпринимательским сообществом, обучение специалистов, работающих в системе обеспечения защиты прав потребителей.
«Поручение Президента исполняется в установленные сроки. Те решения, которые приняты, помогут населению быть более информированными, а представителям бизнес-сообщества – получить необходимые знания в области защиты прав потребителей», - выразила мнение общественности секретарь общественного совета при департаменте внутренней политики Югры, независимый эксперт по оценке качества потребительских товаров окружной Торгово-промышленной палаты Ирина Василькова.