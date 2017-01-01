Наталья Комарова поддержала решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок

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Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала решение Президента Российской Федерации Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок.
Об этом глава региона заявила на очередном заседании правительства автономного округа, которое состоялось сегодня в Ханты-Мансийске.
«Это важнейшее решение для всей страны, для регионов, где реализуются инициированные Президентом государственные программы по строительству школ, детских садов, автомобильных дорог, модернизации предприятий, защиты прав граждан», - подчеркнула Наталья Комарова.