Правительство Югры согласовало перевод участка земель лесного фонда в земли промышленности

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Правительство Югры согласовало позицию по переводу земель лесного фонда в земли промышленности. В частности, речь о переводе участка земель Нижневартовского лесничества под полигон твердых бытовых отходов.
«Строительство объекта регионального значения предусмотрено госпрограммой «Обеспечение экологической безопасности Югры». Полигон предназначен для захоронения твердых бытовых отходов с территорий 3 муниципалитетов: Нижневартовска, Мегиона, Нижневартовского района», - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
По словам исполняющего обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов Александра Комиссарова, документы по переводу указанного участка были рассмотрены на заседании общественного совета при профильном департаменте. «Замечаний и предложений не поступало», - подчеркнул он.
В частности, позицию общественности по данному вопросу высказал член региональной общественной организации «Общество лесоводов Югры» Иван Новокрещенов: «Это позволит решить вопрос с утилизацией бытовых отходов в данных муниципалитетах, а также избежать образования незаконных свалок в лесном фонде, что положительно скажется на экологической обстановке в лесах».
Добавим, что все документы в ближайшее время будут отправлены в федеральное правительство для согласования.