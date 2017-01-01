Югру поздравляют с 87-летием

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В адрес губернатора Югры Натальи Комаровой поступают поздравительные телеграммы с 87-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа.
Так, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович отметил, что день рождения – прекрасный повод вспомнить историю Югры, отметить вклад проживающих здесь людей в развитие культуры, спорта, промышленности.
«Ваш край по праву считается нефтяной столицей страны. Освоение богатейших месторождений нефти и газа позволило округу войти в число наиболее стабильных и экономически развитых субъектов Российской Федерации. Сегодня перед регионом стоят задачи по дальнейшему укреплению промышленного потенциала, привлечению инвестиций, реконструкции инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, в том числе – и в сфере малого бизнеса. Важно, чтобы экономический рост рассматривался, в первую очередь, как возможность для улучшения качества жизни людей, для сохранения традиций и самобытной культуры коренных народов», - говорится в телеграмме. Аркадий Дворкович выразил уверенность, что трудолюбие и целеустремленность помогут югорчанам в реализации намеченных планов.
С днем образования автономного округа поздравила жителей Югры председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, это важное событие для тех, кто родился и вырос на этой земле, связал с ней свою судьбу, отдает ей все силы и знания.
«Жителям автономного округа выпало немало испытаний на пути становления и развития региона, но любовь к родной земле помогает им сегодня поднять на новую высоту экономику, промышленное и сельскохозяйственное производство, увеличить темпы строительства автомобильных дорог. Уверена, что в дальнейшем целеустремленность и трудолюбие жителей автономного округа будут направлены на раскрытие его потенциала, укрепление российской государственности», - сказано в поздравительном письме.
Отметим, что сегодня в столице Югры в честь 87-летия округа пройдут торжественные мероприятия. Губернатор Наталья Комарова вручит югорчанам государственные награды Российской Федерации, награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа.