Югорчане принимают поздравления с Днем образования округа

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Югру и всех ее жителей в лице губернатора Натальи Комаровой продолжают поздравлять с 87-летнием со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа.
Так, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских подчеркнул, что освоение Югорской земли не просто страница истории России, здесь переплелись судьбы и обычаи многих народов – и коренных жителей, и тех, кто пришел на эту землю, чтобы жить и трудиться на ней.
«Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, нельзя не испытывать гордость за жителей Югры, благодаря трудовым усилиям которых эта суровая, но прекрасная земля стала для них гостеприимным домом. Уверен, что дальнейшая история Югорской земли будет не менее интересной и полной новых свершений и достижений», - говорится в тексте телеграммы.
Поздравительное письмо в адрес губернатора направил и многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
«Ханты-Мансийский автономный округ имеет богатую историю и замечательные традиции. По природным богатствам и ресурсам, промышленному и природному потенциалу Ханты-Мансийский округ – это уникальное явление не только в России, но и в мире», - отметил Анатолий Карпов, пожелав югорчанам счастья, крепкого здоровья и новых достижений в реализации программ социально-экономического развития региона и России.