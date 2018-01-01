Наталья Комарова: Добрые дела волонтеров Югры достойны признания

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в ХXIX конференции Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия».
Глава региона отметила, что «Единая Россия» - лидирующая политическая сила в автономном округе. Партия участвует в реализации стратегии социально-экономического развития региона, вносит вклад в сохранение политической стабильности, гражданского согласия. По словам Натальи Комаровой, такая работа в связке способствует улучшению качества жизни югорчан, создает основу для развития автономного округа.
«Роль лидера – это ответственность перед гражданами. Региональное отделение партии «Единая Россия» справляется с этой задачей. В отделении – 17,5 тысяч человек, растет число ее сторонников - их свыше 6 тысяч человек. Как самая многочисленная партия в стране и регионе, «Единая Россия» первая из всех политических сил берет на себя ответственность за решение приоритетных задач и проблем территории. Портфель партийных проектов «Единой России» охватывает ключевые сферы жизни югорчан. Среди них: жилищное и дорожное строительство, благоустройство, сфера культуры, здравоохранения, образования, молодежная политика, большое внимание уделяется патриотическому направлению», - сказала губернатор.
Было отмечено, что впереди – важнейший политический сезон – выборы Президента России, поэтому сегодня самая важная задача в том, чтобы выборы прошли легитимно, в открытой конкурентной борьбе. Глава региона нацелила коллег, что партия, ее лидеры и активисты должны стать локомотивами гражданской активности. Для этого она призвала в период до дня голосования направить усилия всех партийцев на непосредственную работу с гражданами - это проведение личных приемов, встреч с трудовыми коллективами, участие в круглых столах, дискуссионных площадках. Кроме того, Наталья Комарова акцентировала внимание на таких методах информирования о выборах, как интернет-ресурсы и социальные сети.
«Курс открытости партии, заявленный Президентом России, вовлечение в партийные проекты жителей городов, сельских и городских поселений, общественные, молодежные организации, должны стать главным приоритетом работы регионального отделения в 2018 году. Важно, чтобы каждый человек, пришедший в партию с новыми взглядами и предложениями, не остался в стороне от центра принятия решений», - подчеркнула губернатор.
Кроме того, глава региона напомнила, что в минувшую среду на церемонии вручения премии «Доброволец России» Президент страны Владимир Путин объявил следующий год Годом добровольца. Югра же, в дополнение, провозгласила его годом гражданского согласия. По словам Натальи Комаровой, хорошим начинанием станет учреждение ежегодной партийной премии для поощрения добровольческих инициатив граждан, негосударственных некоммерческих организаций за инновационную практику в социальной, добровольческой деятельности.
«Добрые дела волонтеров Югры достойны признания!», - обратилась к собравшимся Наталья Комарова.
В заключение губернатор отметила, что партия «Единая Россия» со времени создания накопила весомый потенциал. «Уверена, в новом и последующих годах мы сможем максимально эффективно использовать его на решение главной задачи - повышение уровня жизни граждан», - сказала глава региона.