Наталья Комарова вручила югорчанам заслуженные награды

- Русский
В концертно-театральном центре «Югра-Классик» окружной столицы состоялась торжественная церемония награждения, посвященная Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Глава региона поздравила земляков с 87-ой годовщиной со дня образования округа: «Отмечать наградами труд, талант, добрые дела югорчан в День рождения Югры стало традицией. Наш регион всегда, во все времена славился выдающимися личностями».
За достижения в сфере нефтегазового комплекса почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено начальнику нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» Сургутнефтегаза Сергею Матвееву. Под его руководством вводятся в эксплуатацию, обустраиваются новые нефтяные месторождения, внедряются прогрессивные технологии в добыче и подготовке нефти и газа.
За заслуги в общественной деятельности, развитии спорта звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» присвоено легендарному ветерану Великой Отечественной войны Виктору Башмакову. В его личной копилке более 150 спортивных медалей. В свои 93 года он по-прежнему выходит на старты. «Виктор Яковлевич Башмаков – пример того, как нужно жить, трудиться, побеждать», - заметила губернатор.
Получая награду, ветеран пожелал всем югорчанам здоровья, счастья, успехов и оптимизма. «А еще долголетия, - добавил он. – Я вот на 6 лет старше нашего округа, а еще бегаю».
Руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк внес большой вклад в развитие культуры и искусства, спорта, здравоохранения, дополнительного, профессионального образования. Ему присуждена премия «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа-Югры». «Это профессионал, обладающий житейской мудростью, яркой творческой индивидуальностью, активной жизненной, гражданской позицией», - сказала Наталья Комарова.
«Основа жизни человека – семья. Если говорить о регионе, то это основа его судьбы. Любовь к родному краю начинается с материнской ласки», - считает глава региона. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Хатича Оймахмадова и Мирзобег Зубайдов из Когалыма. Пять многодетных матерей Югры были награждены медалью «Материнская слава». У Татьяна Куклиной из Ханты-Мансийска - шестеро детей, у Виктории Лельковой из Нижневартовска - пятеро. Замечательные мамы привили детям трудолюбие, уважение к традициям и нравственным ценностям.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены контролер станочных и слесарных работ Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок Сургутнефтегаза Наталья Бордунова и ведущий инженер отдела нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» Сургутнефтегаза Анна Журавлева.
Заслуги в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на повышение эффективности организации нефтегазодобывающего производства ведущего геолога отдела планирования геологоразведочных работ Управления геологоразведки АО «РИТЭК» Ярослава Бучинского отмечены почетным званием «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности».
За личный вклад в создание высокохудожественных спектаклей, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества, почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» присвоено художественному руководителю Театра обско-угорских народов «Солнце» Ксении Вишневской. Такое же звание за успехи в организации подготовки творческих кадров присвоено заведующему филиалом «Барсовская детская школа искусств» Белоярской детской школы искусств Сургутского района Людмиле Лозовой. Этим званием отмечены и заслуги в организации и проведении социально значимых культурных мероприятий в Югре заведующей отделом информационных технологий и издательской деятельности Межпоселенческой библиотеки Советского района Ирины Сажаевой.
За достижения в организации высококачественного медицинского обслуживания населения, своевременной лечебной и лечебно-профилактической помощи почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» присвоено главной медицинской сестре Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера Ольге Загладько.
За личные заслуги в подготовке победителей региональных олимпиад, разработке новейших методик и методологий преподавания образовательных предметов почётное звание «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» присвоено учителю географии Лянторской средней общеобразовательной школы № 3 Минзаде Идрисовой.
Этим же званием отмечена работа по применению новейших образовательных стандартов и методик, позволяющих повысить процент усвоения образовательного предмета и стимулировать его углубленное изучение учащимися, преподавателя специальных дисциплин Лангепасского политехнического колледжа Галины Лазовской.
Начальнику научно-методического отдела Управления методического обеспечения Института развития образования Елене Мазуровой такое звание присвоено за участие в разработке новейших методик и методологий преподавания образовательных предметов, организации подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для сферы образования.
Были отмечены и заслуги в педагогической деятельности, обеспечивающей получение обучающимися высококачественного общего образования, учителя начальных классов Урайской гимназии имени Анатолия Иосифовича Яковлева Людмилы Шабановой.
Инженер сектора эксплуатации кабельной сети Обособленного подразделения ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в Сургуте Евгений Пигасов был удостоен почетного звания «Заслуженный работник связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за эффективный труд по разработке и внедрению принципиально новой высокоэффективной коммуникационной техники и видов связи нового поколения, позволяющих предоставлять потребителю широкий спектр телекоммуникационных услуг.
За заслуги в повышении эффективности производства и улучшении использования транспортных средств почетное звание «Заслуженный работник транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» присвоено водителю автомобиля автоколонны № 5 Сургутского управления технологического транспорта № 3 Сургутнефтегаза Александру Буртовому и водителю автомобиля автоколонны № 1 управления механизации строительства ООО «Югорскремстройгаз» Николаю Смирнову.
За личные заслуги в сохранении природных ресурсов почетное звание «Заслуженный эколог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» присвоено председателю бюро Ханты-Мансийского регионального отделения межотраслевых эколого-экономических исследований Российской Академии естественных наук Николаю Крупинину.
За профессиональные достижения Почетной грамотой губернатора Югры награждены главный библиотекарь Малиновской библиотеки Межпоселенческой библиотеки Советского района Галина Манцевич, слесарь по ремонту технологических установок Белозерного газоперерабатывающего комплекса (г. Нижневартовск) Виктор Плеханов, водитель вездехода автоколонны № 6 поселка Унъюган Югорского управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Югорск» Федор Чупров.
За содействие в проведение социальной политики автономного округа Почетной грамотой губернатора Югры награждена председатель общественной организации «Общество старожилов города Нефтеюганска» Дина Оборовская.
За многолетнюю добросовестную работу Благодарность губернатора Югры объявлена председателю сельскохозяйственного рыбоохотпромыслового производственного кооператива «Волна» Нефтеюганского района Любови Евдокименковой, заведующему прачечной Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера Светлане Зайковой, бункеровщику бетоносмесительного цеха ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Александру Паскарю.
Премия губернатора автономного округа присуждена мастерам народных художественных промыслов Югры Сергею Кечимову из Сургутского района и Якову Тарлину из Белоярского района.
За создание произведений литературы, внесших значительный вклад в культурное наследие Югры, премия губернатора автономного округа в области литературы в номинации «Документальная, публицистическая, литературоведческая, научно-популярная литература» присуждена Ольге Быстряковой (Корниенко) из Сургута.
Всего в этот день получили награды 44 человека.
Поздравляя присутствовавших с Днем рождения автономного округа, глава региона процитировала Еремея Айпина: «По нашим мифам, после Всемирного потопа здесь начиналось зарождение Земли. Югра – это Первоземля. Эту землю можно только любить, беречь и лелеять». Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд, любовь к Югре».