В Югре открылась XXII окружная выставка – форум «Товары земли Югорской»

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В столице округа в день празднования 87-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа в конгресно-выставочном центре «Югра – Экспо» открылась традиционная окружная выставка – форум «Товары земли Югорской». Организатором проекта является правительство автономного округа.
Основная цель выставки – стимулирование качества, повышение конкурентоспособности, поддержка югорских производителей. В рамках форума проходят презентации, круглые столы, конкурсы – дегустации, бизнес - тренинги, практикумы. Также на открытой площадке возле КВЦ «Югра-Экспо» организована работа мобильного этнографического стойбища.
Выставку посетила глава автономного округа Наталья Комарова. Губернатор познакомилась с инновационными разработками в пищевой, деревообрабатывающей, текстильной промышленности, а также агропромышленном комплексе.
Представители «Югорского машиностроительного завода» из Нефтеюганска рассказали губернатору о своих успехах, о намерении наращивать темпы производства. Завод уже сумел наладить выпуск доступных и качественных комплектующих и запасных частей для импортного нефтегазового оборудования. А это одно из основных направлений работы по импортозамещению. Глава региона поблагодарила заводчан за успешную работу.
Она также отметила продукцию студии моды «ДеЛанкло», организовавшую выпуск женской одежды из валеной шерсти.
«У нас открыт цех по производству одежды в городе Ханты-Мансийске, налажен рынок сбыта в местных магазинах. Работаем с вдохновением, рады, что наши пальто, шапки нравятся горожанкам. Выставка – форум помогает нам рекламировать товар, находить покупателей, развивать бизнес», - поделилась мнением индивидуальный предприниматель Нина Наскидашвили.
Главе региона также продемонстрировали возможности деревообрабатывающей промышленности округа на примере Югорского лесопромышленного холдинга «ЮграПлит» и других предприятий автономного округа.
Торжественное открытие мероприятия началось с «Парада муниципалитетов». Представители 22 муниципальных образований Югры друг за другом поднялись на сцену. Короткие видеоролики рассказали о достижениях каждого города и района. Сегодня предприниматели, фермеры Югры удивляют не только переработкой дикоросов, рыбой, но и производством самых различных продуктов питания, товаров промышленного производства, сувениров. Все это многообразие продукции создает выставку как уникальную и единственную в своем роде.
Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, обращаясь к участникам выставки отметил, что форум уже в 22 раз собирает представителей всех 22 муниципальных образований округа.
«Ежегодно в выставке принимают участие и представители других регионов. В этом году на форум приехали предприниматели Ямала, Якутии, Тамбовской области, которая в прошлом году передала нам эстафету «Новогодней столицы России». Важно отметить, что растет не только количество участников, но и качество продукции, расширяется ассортимент. В этом году к традиционным – дикоросам, рыбе, мясной, молочной продукции прибавились принципиально новые товары. Увеличилось количество товаров промышленного производства, в числе участников 20 новых предпринимателей», - отметил Алексей Забозлаев.
Он акцентировал, что в рамках выставки для бизнесменов организована обширная деловая программа. Участники форума смогут поделиться опытом, наработками, провести презентации, найти новых потребителей, поставщиков.
«Желаю продуктивной работы в преддверии праздника. Сегодня мы также даем старт всероссийскому проекту «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России», - подчеркнул Алексей Забозлаев.
Впоследствии отвечая на вопросы журналистов, Алексей Забозлаев отмечая настойчивость и успехи предпринимателей Югры, сказал, что продукция югорских производителей теперь известна далеко за границами автономного округа
«В этом году предприятие «РегионК», занимающееся сбором и переработкой дикоросов в Кондинском районе вышло на международный уровень, получив сертификат королевства Тайланд. Сегодня ему открыта дорога в страны Юго-Восточной Азии», - подчеркнул заместитель губернатора.
Он также отметил, что в рамках форума запланирована встреча с представителями гипермаркетов сетевых магазинов. Будет рассматриваться вопрос рынка сбыта продукции. Необходимо, чтобы товары местных производителей были представлены на прилавках сетевых магазинов.
«В других регионах такая практика есть. Мы у себя такую задачу тоже должны решить. Это будет работа органов власти и товаропроизводителей», - сказал Алексей Забозлаев.
Напомним, выставка – форум «Товары земли Югорской» продолжит свою работу до 10 декабря включительно.