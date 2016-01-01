Ученики Окружной школы Медвежьих игрищ приобщились к тайне обряда

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В рамках юбилейных мероприятий Окружного Дома народного творчества 2 декабря состоялась презентация Школы Медвежьих игрищ «Сказок и песен дом».
Организация обрядового праздника в Окружном Доме народного творчества – своеобразный отчёт о работе Окружной школы, возможность её участникам показать полученные знания и умения, а гостям – своими глазами увидеть фрагменты традиционного праздника ханты.
Ученики Школы медвежьих игрищ приветствовали гостей мужским танцем, который они исполнили медведю «пупи», а затем представили драматическую сценку «Менки».
Как правило, программа Медвежьих игрищ состоит из двух частей – профанной, в которой могут принимать участие все, и сакральной, к участию в которой допускаются только мужчины.
Дети участвовали только в профанной части праздника. Это первый этап погружения в традиционный обрядовый фольклор. Вместе с руководителем окружной Школы медвежьих игрищ Тимофеем Молдановым юные ученики Школы внесли шкуру медведицы в жертвенной позе – «виновника» торжества, причём сумели это сделать только с четвёртой попытки, как того требует ритуал.
В медвежьих игрищах могут принимать участие и женщины, которые исполняют свой танец. Несколько танцев были представлены гостям. Постановкой женских хореографических движений занималась Татьяна Ерныхова и Ульяна Шульгина.
Во второй день состоялась сакральная часть праздника, в которой участвовали только мужчины. Они исполняли песни и танцы в честь хантыйских божеств.
В рамках Программы презентации Школы Медвежьих игрищ «Сказок и песен дом» прошли мастер-классы, которые провели носители фольклора из села Казым Белоярского района Андрей Ерныхов, Яков и Георгий Тарлины. Вниманию гостей было представлены сценки, являющиеся неотъемлемой частью обряда, сопровождающиеся исполнением песен на хантыйском языке, и танцами. Тонкостям хореографических движений учил Яков Тарлин вместе с сыном Георгием. Тимофей Молданов и Андрей Ерныхов работали с участниками над произношением хантыйских слов.
Напомним, что Окружная школа медвежьих игрищ организована в ОДНТ и активно работает с весны 2017 года, а сам обрядовый комплекс северных хантов «Медвежьи игрища» внесён в федеральный каталог объектов нематериального культурного наследия России осенью 2016 года.
Организаторы мероприятий: автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» и частное учреждение «Центр культурного наследия ханты им. В. Волдина».
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»