Выставку «Товары земли Югорской» посетило более 15 тысяч человек

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Более пятнадцати тысяч человек посетили XXII выставку-форум «Товары земли Югорской», которая три дня работала в Ханты-Мансийске. Это рекордная цифра за все годы существования брендового мероприятия Югры. Торжественная церемония закрытия выставки состоялась вчера, в день рождения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.
«Более 200 организаций и частных предпринимателей стали участниками выставки. Половина из них – сельхозпроизводители. Более пятнадцати тысяч человек пришли на форум, чтобы попробовать Югру на вкус и приобрести наши югорские деликатесы. Форум удался», - отметил заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.
Он вручил награды победителям фестиваля – конкурса –муниципалитетов «Лучшие из лучших». Большим кубком и дипломом победителя был отмечен Октябрьский район, малый кубок и диплом победителя получила Нягань.
Напомним, в этом году фестиваль – конкурс муниципалитетов «Лучшие из лучших» проходил в течение всех трех дней выставки. Делегации муниципалитетов активно участвовали в деловой программе форума, выступали с творческими программами, рассказывая о родном городе или районе. Каждый старался достойно, креативно представить работу своего города или района. Кроме победителей, каждый из участников был отмечен специальным дипломом. Например, диплом за самый эксклюзивный товар Югры получил Белоярский район, как лучший сельхозпередовик был отмечен Кондинский район, как самая перспективная территория Югры - Нефтеюганский район, диплом за успешный старт вручили муниципальному образованию Покачи, а краем природного изобилия назвали Ханты-Мансийский район.
В этом году наряду с предприятиями в выставке участвовали учебные заведения Югры. Междуреченский агропромышленный колледж организовал выставку - продажу картофеля, свеклы, тыквы, выращенных студентами во время производственной практики. Урайский политехнический колледж угощал чаем и различными блинами, которые студенты пекли тут же на выставке и очередь к ним не прекращалась. Работу колледжа отметила губернатор Наталья Комарова.
«Участие в выставке «Товары земли Югорской» - для нас отличная производственная практика. Набрались опыта, научились общаться с покупателями. Своими глазами увидели, как непросто развивать свой бизнес и изучать спрос покупателей», - поделились мнением студенты.
Так же на форуме в течение всех трех дней проходил конкурс - дегустация продукции сельскохозяйственных производителей и производителей пищевой продукции Югры «Народное признание». На дегустациях можно было пробовать всю продукцию, определять лучший товар на вкус и выставлять свои оценки. В результате народного голосования оказалось, что лучший хлеб пекут в Пойковском, лучшую копченую колбасу производят в Нижневартовске (колбасный завод «Гурман»), а самые лучшие грибы заготавливают в Кондинском районе (предприятие «Регион –К»).
Предприятие «Регион-К» получило три диплома. Два первых места за соленые грузди и грибы белые маринованные, и третье место за клюкву протертую с сахаром. Предприятие базируется в поселке городского типа Междуреченский Кондинского района. Его 12 лет назад организовал житель поселка Василий Новоселов. Теперь эта небольшая фирма стала брендом Югры.
«У нас семейный бизнес, который организовал мой отец. На заводе работает 15 человек. В сезон сбора дикоросов привлекаем еще 50 человек. В этом году мы получили сертификат королевства Тайланд и теперь поставляем в Юго-Восточную Азию наши югорские деликатесы. Развитию нашего семейного предприятия помогает участие в выставках «Товары земли Югроской». На форум приезжаем ежегодно, реализуем продукцию, учимся продвигать товар и развивать бизнес», - рассказал 29-летний Никита Новоселов, отметив, что с детства помогает отцу в работе.