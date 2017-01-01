Операция «Ель» в 2017 году

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Операция «Ель» по охране хвойных деревьев от незаконных рубок проводится ежегодно в предновогодний период. Главной целью данного мероприятия является предупреждение, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства на землях лесного фонда.
Сотрудниками Природнадзора Югры совместно с территориальными отделами полиции будет увеличено количество патрулирований лесов для сохранения хвойных молодняков от незаконных рубок.
На территории округа будут действовать совместные мобильные патрульные группы сотрудников Природнадзора Югры и правоохранительных органов. На дорогах общего пользования, выездах на автотрассы из лесных массивов будут созданы стационарные посты по контролю за перевозкой новогодних елей и деревьев других хвойных пород. Кроме этого, специалисты Природнадзора Югры проведут разъяснительные беседы с жителями округа, расскажут им об ответственности за незаконную рубку.
Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проведены аукционы на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для осуществления заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. С результатами аукционов и их победителями (организациями или индивидуальными предпринимателями, заготовителями новогодних елей) можно ознакомится на сайте: ugrales.ru в разделе: «Аукционы / Лесные аукционы / Аукционы Департамента за 2017 год»).
При покупке частными лицами елей в специально отведенных местах или елочных базарах документом, доказывающим законность их приобретения, являются заверенная печатью номерная квитанция, либо накладная с указанием организации, наименования товара, его количества и суммы покупки. У лиц, осуществляющих вырубку хвойных деревьев, должен быть соответствующий договор купли-продажи.
Незаконная вырубка или приобретение хвойных насаждений в зависимости от суммы причиненного ущерба влечет за собой как административную ответственность по статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности (при сумме ущерба до 5 тысяч рублей), так и уголовную ответственность по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (при нанесенном ущербе свыше 5 тысяч рублей).
Уважаемые граждане!
В преддверии нового года напоминаем - соблюдайте требования лесного законодательства, берегите лес!!!