Операция «Ель» в 2017 году

  • Русский
Операция «Ель» в 2017 году

Операция «Ель» по охране хвойных деревьев от незаконных рубок проводится ежегодно в предновогодний период. Главной целью данного мероприятия является предупреждение, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства на землях лесного фонда.

Сотрудниками Природнадзора Югры совместно с территориальными отделами полиции будет увеличено количество патрулирований лесов для сохранения хвойных молодняков от незаконных рубок.

На территории округа будут действовать совместные мобильные патрульные группы сотрудников Природнадзора Югры и правоохранительных органов. На дорогах общего пользования, выездах на автотрассы из лесных массивов будут созданы стационарные посты по контролю за перевозкой новогодних елей и деревьев других хвойных пород. Кроме этого, специалисты Природнадзора Югры проведут разъяснительные беседы с жителями округа, расскажут им об ответственности за незаконную рубку.

Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проведены аукционы на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для осуществления заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. С результатами аукционов и их победителями (организациями или индивидуальными предпринимателями, заготовителями новогодних елей) можно ознакомится на сайте: ugrales.ru в разделе: «Аукционы / Лесные аукционы / Аукционы Департамента за 2017 год»).

При покупке частными лицами елей в специально отведенных местах или елочных базарах документом, доказывающим законность их приобретения, являются заверенная печатью номерная квитанция, либо накладная с указанием организации, наименования товара, его количества и суммы покупки. У лиц, осуществляющих вырубку хвойных деревьев, должен быть соответствующий договор купли-продажи.

Незаконная вырубка или приобретение хвойных насаждений в зависимости от суммы причиненного ущерба влечет за собой как административную ответственность по статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности (при сумме ущерба до 5 тысяч рублей), так и уголовную ответственность по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (при нанесенном ущербе свыше 5 тысяч рублей).

Уважаемые граждане!

В преддверии нового года напоминаем - соблюдайте требования лесного законодательства, берегите лес!!!

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры