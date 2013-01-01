Екатеринбург претендует на проведение Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году

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Правительство Российской Федерации официально выдвинуло кандидатуру Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году. Тема российской заявки «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений».
Конкурентами Екатеринбурга стали Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).
По словам участников организационного комитета по продвижению российской заявки, который возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, Екатеринбург – это крупный промышленный и научный центр Российской Федерации, он является достойным кандидатом для организации на своей территории столь масштабного мероприятия. Как известно, город ранее неоднократно принимал крупные международные форумы, уже в следующем году в городе пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Добавим, что Екатеринбург ранее уже выдвигался в качестве кандидата на проведение «ЭКСПО 2020». Однако, на выборах в 2013 году занял второе место, уступив Дубаю.
Голосование государств-членов Международного бюро выставок по выбору города для проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году состоится в ходе Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года.
Нужно отметить, что Россия участвует в выставках под эгидой ЭКСПО более 160 лет, со времен проведения первой выставки в 1851 году, но никогда не принимала мероприятие на своей территории.