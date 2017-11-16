Общероссийский день приема граждан в День Конституции Российской Федерации

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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан
Приемные Президента Российской Федерации, расположенные на территории Уральского федерального округа, 12 декабря 2017 г. выполнили поручение Президента Российской Федерации.
С 12 до 20 часов по местному времени уполномоченными должностными лицами был принят 71 посетитель, получено 39 письменных обращений:
Челябинская область – 13 граждан, 9 письменных обращений;
Курганская область – 5 граждан, 3 письменных обращения;
Тюменская область – 9 граждан; 16 письменных обращений;
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – 5 граждан; 3 письменных обращения;
Ямало-Ненецкий автономный округ – 2 гражданина; 0 письменных обращений.
Главный федеральный инспектор по Свердловской области принял трех граждан и 2 письменных обращения.
Непосредственно в приемную Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, расположенную в городе Екатеринбурге, обратилось 34 гражданина, в основном это были жители г.Екатеринбурга и Свердловской области. В ходе работы принято 6 письменных обращений.
Тематика вопросов разнообразная: работа управляющих компаний; высокие тарифы на коммунальные услуги; работа банковской системы; проблемы обманутых дольщиков; переселение из ветхого и аварийного жилья; жалобы на работу правоохранительных органов и много других проблем.
Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации Сергей Морев, являющийся руководителем федеральной приемной Президента Российской Федерации в г.Екатеринбурге, контролировал работу Приемной.
По итогам работы все проблемы, с которыми в этот день обратились посетители, взяты на особый контроль.