Югорский фонд капитального ремонта направит жителям Урая отдельные квитанции на оплату взносов

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В январе 2018 года жители Урая получат отдельные квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт своих домов. Теперь всем жителям города начисления будет осуществлять непосредственно Югорский фонд капитального ремонта. Это откроет урайцам новые возможности. К примеру, станет возможной оплата взносов на капитальный ремонт через личный кабинет, зарегистрироваться в котором можно на сайте Югорского фонда капремонта. Также без комиссии можно будет оплатить взнос в отделениях Почты России, и воспользовавшись сервисами «Сбербанка» и Ханты-Мансийского банка «Открытие».
Как отметила начальник отдела формирования и учета фонда регионального оператора Юлия Косоротова, оплатить имеющуюся задолженность и взнос за текущий месяц после 15 декабря 2017 года можно будет только на новые лицевые счета по квитанциям Югорского фонда: «После 15 декабря прием платежей по лицевым счетам ООО «ПиП» будет отключен»
Благодаря новой квитанции, у собственников появится возможность самостоятельного получения в личном кабинете оперативной информации о начисленных и оплаченных взносах без направления запроса в Югорский фонд. Подготовка ответа на письменный запрос о состоянии счета в фонде занимает до 10 дней. На все остальные запросы, в соответствии с законодательством – до 30 дней.
Необходимо отметить, что у большинства собственников изменятся лицевые счета, которые будут отличаться от номеров лицевых счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поэтому при оплате необходимо будет обратить особое внимание на указание верного номера лицевого счета.
В связи с тем, что в данный момент идет переходный этап, возможны случаи написания в квитанциях некорректных данных. В таких случаях собственнику необходимо обращаться в Югорский фонд капитального ремонта: на горячую линию 8 800 100 21 86, на электронную почту info@kapremontugra.ru, по факсу +7 (3467) 363-138, или же через сервис «Задать вопрос» на официальном сайте фонда.
Получить всю интересующую информацию о начисленных и оплаченных взносах, а также запросить выписку или справку о наличии или отсутствии задолженности можно в Югорском фонде.
Добавим, что постепенно фонд будет производить начисления взносов на капремонт самостоятельно во всех муниципалитетах. На сегодняшний день фонд ведет самостоятельное начисление в 19 муниципалитетах, в том числе в 6 полностью, в 13 частично.