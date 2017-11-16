В столице округа состоится презентация книги «Георгий из бессмертного полка»

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В пятницу, 15 декабря, в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже состоится презентация книги Галины Захаровой «Георгий из бессмертного полка». Книга, изданная на средства благотворителей, о великом педагоге, более 20 лет возглавлявшем Ханты-Мансийское педагогическое училище, прошедшем Великую Отечественную войну, воспитавшем не одно поколение талантливых людей, Георгии Тарасовиче Величко.
Георгий Тарасович Величко Родился в 1911 году в Петрограде. Начальную школу закончил в Венгерово Новосибирской области, а в 9-летнюю с педагогическим уклоном пошел в городе Татарске Западно-Сибирского края, из состава которого потом выделилась Новосибирская область.
По окончании 9 классов, в 18 лет он стал учителем сельской начальной школы села Филошенко (Меньшиково) Венгеровского района. В 20 лет – директором школы колхозной молодежи. В 1938 году Георгий Величко окончил омский педагогический институт по специальности «учитель физики».
Директор пединститута Александр Сливко как-то сказал: «…Вот кто пришел учиться по-настоящему, для себя и для будущего, так это Гоша Величко. Сам научится и других научит». Так георгий Тарасович и прожил жизнь: сам учился и других учил, благодаря ему многие дети из отдаленных районов нашего округа получили свою «путевку в жизнь».
По вузовскому распределению в 1938 году Георгия Величко направили на работу заведующим учебной частью и преподавателем физики Остяко-Вогульского педагогического училища. Таке он работал учителем и директором школы № 1.
27 мая 1942 года был призван на фронт. 1 октября 1943 года после тяжелого ранения был демобилизован, вернулся в Ханты-Мансийск. Проработал более 20 лет директором Ханты-Мансийского педучилища. Умер в июле 1980 г. Похоронен в Новосибирске.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Отличник народного просвещения», удостоен звания «Заслуженный учитель РСФСР».
В столице округа именем Георгия Величко названа улица. Она пройдет между Рыбацкой и Самаровской параллельно улице Анны Коньковой.