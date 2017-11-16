Игорь Холманских провел заседание Совета председателей Законодательных собраний субъектов Уральского федерального округа

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Полномочный представитель Президента Российской Федерации Игорь Холманских провел заседание Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации
В заседании приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в УФО Юрий Турыгин, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.
В ходе заседания были подведены итоги работы законодателей в 2017 году и обсуждены проблемные вопросы законотворческой деятельности, которые вызывают общественный резонанс.
Как отметил И. Холманских, в целом за 2017 год региональными законодателями в общей сложности по Уральскому федеральному округу приняты 647 законодательных актов. При этом планы законопроектных работ полностью выполнены в двух регионах округа.
Однако, подчеркнул полпред, работа законодательных органов не может оцениваться вне политического контекста, и ключевым вопросом общегосударственной повестки являются выборы Президента Российской Федерации. Центральной задачей всех органов власти становится проведение президентских выборов в условиях законности и общественной стабильности. Ответственность за это несут и региональные законодатели, сказал он.
В связи с этим И. Холманских отметил три основные задачи.
Первая – приведение избирательного законодательства регионов в соответствие с федеральным. Суть этой задачи заключается в том, что доверие граждан к избирательной системе зависит от эффективности и легитимности всех ее звеньев.
Вторая важнейшая задача, сказал И. Холманских, поддержание социальной стабильности в обществе, урегулирование существующих конфликтов и недопущение новых. И в этом направлении от региональных законодателей зависит очень многое, поскольку принимаемые законы могут задевать интересы широких групп населения, приводя в отдельных случаях к не всегда позитивному резонансу.
В связи с этим И. Холманских обратил внимание на необходимость учитывать и социальные последствия принимаемых решений.
Полпред также подчеркнул, что депутаты являются не только законодателями, но и представителями населения. Следовательно, отметил И.Холманских, третья важная задача – развивать обратную связь депутатов с избирателями. Это важнейший канал получения объективной информации о настроениях людей, волнующих их вопросах. Это также и хорошая возможность для помощи гражданам при решении конкретных проблем, сказал он.
В заключение И. Холманских особо подчеркнул, что одним из важнейших условий легитимности президентских выборов является высокая явка. Необходимо использовать все возможности, чтобы разъяснить людям важность их участия в голосовании. И здесь, безусловно, самое веское слово могут сказать депутаты, поддерживающие постоянную связь с избирателями, сказал полпред.