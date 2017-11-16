Игорь Холманских провел заседание Совета председателей Законодательных собраний субъектов Уральского федерального округа

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Игорь Холманских провел заседание Совета председателей Законодательных собраний субъектов Уральского федерального округа

Полномочный представитель Президента Российской Федерации Игорь Холманских провел заседание Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации

В заседании приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры Российской  Федерации в УФО Юрий Турыгин, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.

В ходе заседания были подведены итоги работы законодателей в 2017 году и обсуждены проблемные вопросы законотворческой деятельности, которые вызывают общественный резонанс.

Как отметил И. Холманских, в целом за 2017 год региональными законодателями в общей сложности по Уральскому федеральному округу приняты 647 законодательных актов. При этом планы законопроектных работ полностью выполнены в двух регионах округа.

Однако, подчеркнул полпред, работа законодательных органов не может оцениваться вне политического контекста, и ключевым вопросом общегосударственной  повестки являются выборы Президента Российской Федерации. Центральной задачей всех органов власти становится проведение президентских выборов в условиях законности и общественной стабильности. Ответственность за это несут и региональные законодатели, сказал он.

В связи с этим И. Холманских отметил три основные задачи.

Первая – приведение избирательного законодательства регионов в соответствие с федеральным. Суть этой задачи заключается в том, что доверие граждан к избирательной системе зависит от эффективности и легитимности всех ее звеньев.

Вторая важнейшая задача, сказал И. Холманских, поддержание социальной стабильности в обществе, урегулирование существующих конфликтов и недопущение новых. И в этом направлении от региональных законодателей зависит очень многое, поскольку принимаемые законы могут задевать интересы широких групп населения, приводя в отдельных случаях к не всегда позитивному резонансу.

В связи с этим И. Холманских обратил внимание на необходимость учитывать и социальные последствия принимаемых решений. 

Полпред также подчеркнул, что депутаты являются не только законодателями, но и представителями населения. Следовательно, отметил И.Холманских, третья важная задача – развивать обратную связь депутатов с избирателями. Это важнейший канал получения объективной информации о настроениях людей, волнующих их вопросах. Это также и хорошая возможность для помощи гражданам при решении конкретных проблем, сказал он.

В заключение И. Холманских особо подчеркнул, что одним из важнейших условий легитимности президентских выборов является высокая явка. Необходимо использовать все возможности, чтобы разъяснить людям важность их участия в голосовании. И здесь, безусловно, самое веское слово могут сказать депутаты, поддерживающие постоянную связь с избирателями, сказал полпред. 

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