В Ханты-Мансийске состоится окружной смотр-конкурс «Салыкве» («Олененок»)

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16 ноября 2017 года в 10:00 в Окружном Доме народного творчества города Ханты-Мансийска, расположенного по ул. Гагарина, 10, состоится Окружной смотр-конкурс творческих коллективов, сольных исполнителей, в том числе с ограниченными возможностями, образовательных и досуговых учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Салыкве» («Олененок»).
Учредителем и организатором мероприятия выступает Общественная организация «Спасение Югры» при финансовой поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Проведение смотра-конкурса направлено на сохранение, развитие популяризацию живых фольклорных традиций, самобытности коренных малочисленных народов Югры.
Участниками мероприятия станут фольклорные, хореографические и вокальные коллективы обских угров, солисты, исполнители на традиционных музыкальных инструментах.
В рамках смотра-конкурса состоятся конкурсные просмотры по заявленным номинациям, итоговый концерт и награждение победителей.