В Ханты-Мансийске состоится окружной смотр-конкурс «Салыкве» («Олененок»)

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В Ханты-Мансийске состоится окружной смотр-конкурс «Салыкве» («Олененок»)

16 ноября 2017 года в 10:00 в Окружном Доме народного творчества города Ханты-Мансийска, расположенного по ул. Гагарина, 10, состоится Окружной смотр-конкурс творческих коллективов, сольных исполнителей, в том числе с ограниченными возможностями, образовательных и досуговых учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Салыкве» («Олененок»).

Учредителем и организатором мероприятия выступает Общественная организация «Спасение Югры» при финансовой поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проведение смотра-конкурса направлено на сохранение, развитие популяризацию живых фольклорных традиций, самобытности коренных малочисленных народов Югры.

Участниками мероприятия станут фольклорные, хореографические и  вокальные коллективы обских угров,  солисты, исполнители на традиционных музыкальных инструментах.

В рамках смотра-конкурса состоятся конкурсные просмотры по заявленным номинациям, итоговый концерт и награждение победителей. 

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры