В Югре подвели итоги Года экологии

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Итоги Года экологии в Югре подвели на расширенном заседании Координационного совета в области охраны окружающей среды. Мероприятие прошло под председательством губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.
Предваряя обсуждение вопросов повестки, глава региона напомнила, что недавно наша страна отмечала День Конституции, где установлено, что человек, его жизнь, свободы и права – главная ценность страны.
«Человек, в свою очередь, не мыслим без окружающей среды. Сохранность богатейшей природы Югры, бережное отношение к уникальным природным ресурсам Севера – общая задача, которую мы поставили перед собой в 2017 году, объявленном Президентом РФ годом с экологической повесткой», - отметила Наталья Комарова.
По словам губернатора, два дня назад Президент России Владимир Путин, выступая на пятом экологическом Съезде, одной из приоритетных задач властей страны назвал уменьшение негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду, потому что от того, насколько эффективно будет решена эта задача, зависит устойчивое развитие России, здоровье граждан, а также сохранность редких животных и растений.
Нужно отметить, что в Югре был утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии. Кроме того, все 22 муниципальных образования утвердили собственные «дорожные карты». Основной упор был сделан на реализацию мероприятий по предотвращению и снижению текущего воздействия на окружающую среду. Это ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, рекультивация нефтезагрязненных земель и ликвидация шламовых амбаров, строительство объектов для размещения отходов производства и потребления, объектов по утилизации попутного нефтяного газа, объектов водоснабжения и водоотведения, а также контрольно-надзорные мероприятия.