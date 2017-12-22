Наталья Комарова удостоена Почетного наградного знака Изборского клуба

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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с членами делегации Изборского клуба, прибывшими в регион с целью создания здесь Югорского филиала этой экспертной организации.
Стороны обсудили перспективы и направления деятельности нового отделения с учетом специфики социально-экономической и общественно-политической обстановки в Югре, а также реализацию патриотического образовательного проекта Изборского клуба в Ханты-Мансийском автономном округе.
По словам одного из основателей, председателя клуба, писателя Александра Проханова, наша территория интересует экспертов с точки зрения освоения экстремальных широт – как в духовном, так и в практическом значении.
«Здесь должна формироваться идеология новой России, нового российского человека. И, если бы нам совместными усилиями удалось в этот наш приезд начертать первый эскиз югорской мечты, – это и был бы наш вклад в общерусскую идеологию, северную, югорскую идеологии. Создание концепции нашей русской мечты складывается из отдельных мечтаний. Каждая земля, каждое население, каждый народ, живущий на этой земле, это своеобразный мечтатель. Думаю, что здесь мы свое гнездо тоже совьем. Хотим быть полезными и для Родины в целом, и для Югры», - сказал Александр Проханов.
«Для всех нас важно будет личное знакомство, личные контакты, потому что вопросы, которые вы взяли и для себя, и для трансляции в общество: убеждения каждого из нас в тех или иных ценностях, которые, по Вашему мнению, имеют главное, определяющее значение, это будет очень полезно», - сказала Наталья Комарова.
В ходе встречи первый заместитель председателя клуба Олег Розанов вручил Наталье Комаровой почетный знак члена Изборского клуба.
Отметим, что программа работы делегации в Югре рассчитана на 2 дня. Завтра члены организации проведут учредительную конференцию регионального отделения и круглый стол Изборского клуба «Югра в контексте российской геополитики», на который приглашены окружные эксперты. Кроме того, в планах встречи членов клуба с различными целевыми аудиториями, а также презентация книги Александра Проханова и учебно-методического комплекта «Патриотическое воспитание».
Изборский клуб представляет собой собрание известных в России политиков, мыслителей и общественных деятелей государственно-патриотической направленности. Клуб был создан в сентябре 2012 во время празднования 1150-летия города Изборска в Псковской области.