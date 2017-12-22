История приобской лошади в музейном пространстве «Торум Маа»

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22 декабря 2017 года в 12.00 на Этностойбище Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» в Югорской долине состоится открытие выставочного проекта «Приобская лошадь».
Проект - результат сотрудничества Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» с автономной некоммерческой организацией «Ханты-Мансийский центр содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Стремление».
Выставочный проект представлен в Сухоруковском амбаре и повествует об истории развития коневодства на Севере Приобья, о формировании особой породы лошадей, которую называют «приобка/вогулка» или «нарымчанка/нарымка».
В экспозиции выставки впервые представлены предметы, привезенные из экспедиций в Березовский и Октябрьский районы автономного округа в 2017 году, которые подчеркивают особое значение аборигенной лошади в жизни народов Югры, фотографии и документы о формах использования приобской лошади в хозяйстве местного населения.
Сегодня на смену гужевого транспорта пришел автомобильный: по снежной целине ездят на снегоходах, по бездорожью - на вездеходах… Торжественное открытие выставочного проекта «Приобская лошадь» представит театрализованные зарисовки истории, когда лошадь была единственным помощником человека в суровом северном крае.
На открытии проекта каждый желающий сможет познакомиться с экспозицией выставки, прокатиться на лошадях, запряженных в сани, принять участие в подвижных зимних забавах, согреться горячим травяным чаем.