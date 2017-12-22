Уровень газификации природным газом жилого фонда Югры достигнет 49%

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Уровень газификации природным газом жилого фонда Югры достигнет 49%

На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа, которое состоялось под председательством губернатора Натали Комаровой, утверждена региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Югры до 2022 года.

По словам исполняющего обязанности директора окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Сергея Эрнста, реализация программы позволит повысить загрузку на существующие распределительные станции и газопроводы, а также осуществить строительство новых.

«В результате, планируется прирост потребления природного газа почти на 119 кубических метров, а уровень газификации природным газом жилого фонда достигнет 49%», - отметил Сергей Эрнст.

Так, в рамках программы предусмотрено строительство 4 газораспределительных станций, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 80 км. Будет газифицирован поселок Зеленоборск Советского района.  Общий прогнозируемый объем финансирования программы – 2,15 млрд рублей. 

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