В Югре утвержден план мероприятий по содействию избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов Президента России

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В Югре утвержден план мероприятий по содействию избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов Президента России

На очередном заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа, которое состоялось под председательством главы региона Натальи Комаровой, утвержден план мероприятий по содействию избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов Президента РФ.

«Документ подготовлен с учетом рекомендаций Правительства Российской Федерации», - отметила губернатор.

Так, речь идет о выделении избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещений, транспорта, средств связи, технического оборудования, государственных и муниципальных услуг.  Один из важных пунктов плана – содействие в информировании граждан о предстоящих выборах, о ходе избирательной кампании, политических партиях, кандидатах.

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