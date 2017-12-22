В Югре проиндексирован средний размер родительской платы за услуги частных детских садов

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В Югре проиндексирован средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях дошкольного образования частного типа. Это касается частных детских садов, имеющих лицензию. Их на сегодняшний день 18 в округе.
По словам исполняющей обязанности директора департамента образования и молодежной политики Югры Снежаны Возняк, решение, принятое сегодня в рамках заседания очередного заседания правительства региона, повысит материальную поддержку родителей, дети которых посещают частные детские сады. Она отметила, что данный нормативный акт не распространяется на муниципальные детские сады.
«Документом определено, что родители, дети которых посещают государственные детские сады, внося родительскую плату, имеют возможность получать компенсацию в размере 20, 50 или 70% в зависимости от того, за первого, второго или третьего ребенка они оплачивают. Для частных детских садов законодательно определена другая норма. Они получают компенсацию не от вносимого размера, а от средней суммы, зафиксированной в нормативном акте. Это сумма определяется исходя из годового размера вносимой родительской платы и количества детей, за которых эта плата вносится», - пояснила Снежана Возняк.
Так, ранее средний размер составлял 1940 рублей, коэффициент индексации составил 7,32%. Таким образом, именно от этой суммы теперь югорчане и будут получать возмещение родительской платы – 20, 50 и 70%.
Как подчеркнула губернатора Югры Наталья Комарова, данное решение ранее было одобрено в общественных советах, действующих при органах местного самоуправления, и на общественных слушаниях, проведенных во всех муниципальных образованиях округа.
Так, мнение общественности выразила член Общественного совета при департаменте образования и молодежной политики Югры, директор Института развития образования Галина Дивеева: «Я думаю, что это действенное решение, которое будет в канун нового года приятным подарком для всех родителей, чьи дети посещают частные дошкольные образовательные организации».