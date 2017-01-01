В 2017 году за пользование лесами Югра перечислила в бюджет РФ более 1 миллиарда 700 миллионов рублей

- Русский
Доходы в бюджетную систему Российской Федерации от платы за использование югорских лесов за 11 месяцев 2017 года составили 1 млрд 745 млн рублей (в том числе в федеральный бюджет – 1 млрд 651 млн рублей, в бюджет округа – 94 млн рублей). Таким образом, окружной Департамент недропользования и природных ресурсов на 111,3 % выполнил утвержденный Рослесхозом план по поступлению платежей в доход бюджетной системы России на 2017 год.
Вместе с тем, по состоянию на 1 декабря 2017 года невыполнение отдельными арендаторами лесных участков договорных обязательств по внесению арендной платы и неустойки привело к образованию задолженности в сумме 90,4 млн рублей. В этом году долг за пользования лесными участками составил 10 млн рублей, еще 80,4 млн рублей – долг прошлых лет. Наибольшие суммы недоимки по действующим договорам аренды лесных участков имеют ООО «Развитие Санкт-Петербурга», ООО «Хортица», ООО «Андромеда», ООО «Атлантис» и ООО «Старательская артель Северо-восток золото».
С каждым арендатором ведётся претензионно-исковая работа по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды. Правовым отделом административного управления Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа на постоянной основе осуществляется мониторинг принятых судами решений.
В рамках проводимого мониторинга, осуществляется контроль за вступлением решений судов в законную силу, истребование в судах исполнительных листов и направление их в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
С более подробной информацией по арендаторам-неплательщикам можно ознакомиться на сайте Департамента в разделе «Лесное хозяйство» – «Реестры» – «Сведения о лесопользователях, имеющих задолженность по внесению платы за использование лесов».