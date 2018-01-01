Экологическое образование и воспитание в приоритете у жителей Югры

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В правительстве Югры прошло заседание межведомственной комиссии по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в Югре. Заседание провела заместитель губернатора Галина Максимова.
Собравшиеся обсудили итоги деятельности комиссии за 2017 год, эффективность работы экологического образования и воспитания детей, подростков и молодежи в рамках реализации плана мероприятий текущего года, перспективы развития системы экологического образования и просвещения в Югре.
Галина Максимова отметила, что в округе сформирована система экологического образования и просвещения населения. Для координации деятельности по обеспечению формирования экологической культуры жителей автономного округа создана межведомственная комиссия, которая на протяжении многих лет ведет последовательную работу.
«В текущем году члены межведомственной комиссии выполнили все плановые мероприятия. Мы продолжаем работу, ищем новые формы, направления. Считаю необходимым активнее привлекать к этому муниципалитеты. Предлагаю в следующем году провести конкурс среди всех городов и районов Югры на звание «Лучшее МО по экологии». Все югорчане должны участвовать в этом добром деле, учиться менять свое отношение к природе и окружающей среде», - отметила Галина Максимова.
Руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Сергей Пикунов подвел итоги работы межведомственной комиссии.
По словам руководителя ведомства в 2017 году было сформировано 5 площадок по проведению окружных, региональных этапов всероссийских и международных конкурсов. В числе которых конкурс учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на земле», конкурс школьных проектов по энергоэкологии и изменению климата «Энергия и среда обитания», конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» и другие. В Югре проведено 13 мероприятий экологической направленности регионального и международного сотрудничества, и 14 конкурсов.
«Участниками экологических мероприятий стало более 2 тысяч югорчан. По результатам всероссийских конкурсов экологической направленности жители автономного округа по-прежнему лидируют. В этом году победителями всероссийских конкурсов стали три югорчанина. Югра также остается площадкой для проведения международных мероприятий ЮНЕСКО. Эколого-просветительский проект автономного округа «Международная экологическая акция «Спасти и Сохранить» привлекает все большее число участников из разных регионов и стран», - отметил Сергей Пикунов.
Комиссия подробно рассмотрела вопрос об экологическом образовании и воспитании детей и молодежи. Специалисты департаментов недропользования и природных ресурсов, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта рассказали о реализованных проектах, поделилась новыми наработками. Было отмечено, что все справились с поставленными задачами, выполнили планы. Как один из положительных примеров был отмечен опыт работы Музея геологии, нефти и газа, который пользуется все большей популярностью у детей и школьников. Специальная программа и экспозиция музея, посвященная добычи нефти, формирует совершенно новый взгляд на нефть, многому учит подрастающее поколение.
Успешно работают и все 20 особо охраняемых природных территории Югры. Природоохранный проект «Марш парков 2017» объединил боле 24 тысяч жителей автономного округа. Всего за год на особо охраняемых территориях прошло более тысячи самых различных акций, конкурсов и форумов.
Директор автономного учреждения дополнительного профессионального образования Югры «Институт развития образования» Галина Дивеева отметила, что 370 педагогов прошли обучение и повысили квалификацию по экологическому образованию.
Участники совещания также рассмотрели проект плана деятельности межведомственной комиссии на следующий год. Наряду с участием во многих всероссийских и международных акциях, конференциях большое внимание решено уделить привлечению к проводимым мероприятиям волонтеров и добровольцев.