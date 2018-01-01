Органам ЗАГС – 100 лет

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В правительстве Югры прошла конференция органов ЗАГС автономного округа, посвященная 100-летию со дня образования структуры в России.
В мероприятии приняли участие более 70 человек - руководителей и сотрудников органов ЗАГС муниципальных организаций автономного округа, специалисты администраций городских и сельских поселений муниципальных районов, ветераны, а также представители органов государственной власти и иных структур, взаимодействующие с органами ЗАГС.
По словам начальника управления записи актов гражданского состояния Аппарата губернатора Югры Евгении Пахоруковой, сегодня органы ЗАГС оказывают семь основных видов услуг: оформляют документы о рождении человека, смерти, заключении брака, расторжении брака, усыновлении (удочерении), установлении отцовства, перемене имени. Также специалисты осуществляют выдачу повторных свидетельств, справок, внесение изменений и исправлений в запись актов гражданского состояния и т.п. Выполняют очень большой функционал, используя самые разные формы работы.
«Управление министерства юстиции Российской Федерации по Югре каждые три года проводит проверки органов ЗАГС в автономном округе, и анкетирование жителей. К Югре, как субъекту Российской Федерации, не было ни одного предписания вышестоящих органов. По результатам анкетирования удовлетворенность населения услугами ЗАГС ежегодно составляет 100%. Мы очень дорожим этим показателем и доверием граждан. Поэтому все муниципалитеты работают по принципу - каждому югорчанину максимум внимания», - подчеркнула Евгения Пахорукова.
Участники конференции выступили с докладами по разным актуальным темам: «Записи актов гражданского состояния – от метрических до электронных», «Система органов ЗАГС в Югре…Как все начиналось», «Технология ведения электронного архива органов ЗАГС» и другим. Прозвучало много новаторских предложений. Например, сотрудники ЗАГС города Нижневартовска считают, что сегодня им необходим дресс-код. Предложили обсудить данную тему и собственное видение этого вопроса. Три уже разработанных и сшитых варианта одежды – будничную, праздничную и торжественную, продемонстрировали участникам конференции.
В рамках празднования 100-летнего юбилея со дня образования органов ЗАГС для участников конференции была организована выставка «ЗАГС – вчера, сегодня, завтра». На вернисаже представлены свадебные костюмы дореволюционных времен, в частности старорусский костюм свадебного обряда, платье невесты 70-х годов прошлого столетия, костюм сшитый семьей Афанасьевых из города Югорска для жемчужной свадьбы, современные свадебные наряды. Особое внимание привлекли настоящие метрические книги 1885 года Реполовской Крестовоздвиженской Самарово-Покровской церкви, книги записи актов 1924-1927, 1945 годов Березовского и Сургутского районов.
Напомним, самая ранняя книга ЗАГСов появилась в Югре в Белоярском районе в 1847 году. Днем образования органов ЗАГС в Югре считается 7 мая 1997 года. В это время органы ЗАГС вышли из состава Тюменской области, и вошли в структуру администрации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На сегодняшний день в Югре совершено более 2,5 миллионов записей актов гражданского состояния. С 1 января 2018 года будет создан единый реестр этих записей в электронном виде.
В рамках празднования 100-летнего юбилея в КТЦ «Югра-Классик» проходит торжественный праздничный концерт и церемония награждения лучших сотрудников. Отметим, что награды и благодарственные письма Министерства юстиции Российской Федерации и губернатора Югры получили 39 человек.