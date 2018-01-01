Правительство Югры направило дополнительные средства на поддержку муниципалитетов

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На заседании правительства Югры, которое прошло под председательством губернатора округа Натальи Комаровой, принято решение о распределении средств, поступивших из федерального бюджета – более 416 миллионов рублей.
«Выделенные гранты необходимо использовать в первоочередном порядке на погашение задолженности, в том числе просроченной, за энергоресурсы, на реализацию собственных расходных полномочий», - нацелила коллег губернатор.
Напомним, федеральный грант Югра получила как один из регионов-лидеров по достижению наивысших темпов роста налогового потенциала по результатам оценки социально-экономического развития субъектов РФ по итогам 2016 года. Югра заняла 15 место среди субъектов Российской Федерации, улучшив свою прежнюю позицию на три места, и 1 место - среди регионов Уральского федерального округа.
Ранее на заседании Совета по развитию местного самоуправления Наталья Комарова заявила о том, что правительство передает эти средства муниципальным образованиям, причем в основу будут положены результаты их работы по двум направлениям - это показатели деятельности органов местного самоуправления (комплексная оценка, которую проводит Депэкономики) и качество организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях.
«Мы решили оставаться справедливыми, потому что эти результаты невозможно было бы достигнуть без эффективной работы местного самоуправления. Выделенные гранты необходимо использовать в первоочередном порядке на погашение задолженности, в том числе просроченной, за энергоресурсы, на реализацию собственных расходных полномочий», - подчеркнула губернатор.
Отметим, что средства гранта будут распределены между 11 муниципалитетами. Наибольшие суммы получат Белоярский район (101,8 миллионов рублей), Октябрьский район (51,7 миллионов рублей) и Нижневартовский район (45,5 миллионов рублей).
Добавим, всего дотации были предоставлены 40 субъектам Российской Федерации, достигшим наилучших результатов в этой сфере, с целью стимулирования деятельности органов исполнительной власти субъектов страны, в том числе в части привлечения инвестиций, развития малого бизнеса, снижения уровня безработицы, роста благосостояния населения, увеличения продолжительности жизни.