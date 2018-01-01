Главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Дмитрий Кузьменко провёл прием граждан по поручению Президента Российской Федерации

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Главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Дмитрий Кузьменко провёл прием граждан по поручению Президента Российской Федерации

В ходе личного приема рассмотрены адресованные Президенту Российской Федерации обращения, поступившие от пяти жителей автономного округа.

Поступившие обращения содержали вопросы:

оказания содействия в проведении текущего ремонта в многоквартирном жилом доме;

оказания содействия в переселении из аварийного жилого дома;

оказания содействия в передаче в собственность квартиры в рамках мероприятий по расселению аварийного жилого дома;

оказания содействия в завершении строительства 18-ти этажного многоквартирного жилого дома;

бездействия правоохранительных и надзорных органов при расследовании уголовных дел.

Так, жительница деревни Ярки Ханты-Мансийского района обратилась с просьбой оказать содействие в переселении из аварийного жилого дома. Участвующий в приёме Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин сообщил, что в рамках подготовки к приёму вопрос заявителя был детально проработан и у муниципального образования имеется возможность оказать заявителю содействие в решении её жилищного вопроса в самое ближайшее время.

Житель Ханты-Мансийска обратился с просьбой оказания содействия в передаче в собственность квартиры в рамках мероприятий по расселению аварийного жилого дома. Участвующий в приёме представитель администрации города Ханты-Мансийска доложила, что мероприятия по расселению аварийного дома, в котором проживал заявитель будут реализовываться, начиная с 2018 года. Учитывая, что заявитель собрал все необходимые документы поставленный им вопрос будет решен не позднее 1 мая 2018 года.

По результатам приема даны поручения по принятию предусмотренных законом мер и представлению докладов на имя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Холманских.

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