В Югре внесены изменения в отдельные региональные законы в сфере налогообложения

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На заседании правительства Югры, которое состоялось под председательством главы региона Натальи Комаровой, были приняты изменения в отдельные региональные законы в сфере налогообложения.
«Изменения направлены на стимулирование инвестиционной активности в Югре. По предварительным расчетам инвесторов, рост инвестиций в основной капитал ежегодно составит более 33 миллиардов рублей», - отметила губернатор.
«Федеральным законом установлено предельное значение налоговой ставки, которое составляет 1,1% в отношении имущества, указанного в п. 25 статьи 381 Налогового кодекса. Это имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. Таким образом, своим законом, в целях единого подхода к определению налоговых ставок, мы также устанавливаем предельное значение ставки в отношении этого имущества, но уже на 3-летний период 2018-2020 годов в размере 1,1%», - сказала директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.
Кроме того, в целях применения дополнительных мер, стимулирующих разработку обводненных месторождений, установлена льгота в размере 75% от суммы налога для организаций, являющихся владельцем лицензий на пользование участками недр, содержащих месторождения углеводородного сырья, и расположенных полностью в границах, которые определяет соответствующая норма Налогового кодекса. Льгота применяется в отношении вновь вводимого имущества в течение 5 лет с даты ввода объекта имущества в эксплуатацию, при условии роста исчисленного налога на прибыль организаций в бюджет региона за соответствующий налоговый период по отношению к налоговому периоду, в котором организация впервые применила льготу. Данная норма будет также действовать и в отношении других участков, если такое решение будет принято на федеральном уровне.
Еще один закон, который был уточнен, это 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Здесь федеральный законодатель предоставил возможность законодательству субъектов установить соответствующую льготу, так называемый инвестиционный налоговый вычет. Это делается в целях стимулирования инвестиционной привлекательности на территории округа. Определены категории налогоплательщиков, которые будут иметь возможность претендовать на инвестиционный налоговый вычет, размер которого не более 45% суммы расходов, связанных с приобретением (созданием) или модернизацией (реконструкцией) объектов основных средств и размер ставки для расчета предельного размера инвестиционного налогового вычета – 10%.
По словам Веры Дюдиной, такие показатели определены с целью недопущения резкого снижения поступлений налога на прибыль в бюджет региона.
«Все эти новации мы обсуждали, согласовывали с нашими коллегами – органами исполнительной власти, муниципалитетами и организациями, для которых это решение представляет интерес, и согласовывали с бизнес-сообществом», - отметила Вера Дюдина.