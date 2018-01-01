РСТ Югры установлены тарифы на внтурирегиональные авиаперевозки на 2018 год

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На заседании правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлены предельные максимальные тарифы на 2018 год на перевозку грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом на межмуниципальных авиалиниях, осуществляемую ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на территории автономного округа.
Речь идет о 12 направлениях: «Белоярский – Советский – Белоярский», «Белоярский – Нягань – Белоярский», «Ханты-Мансийск – Белоярский – Ханты-Мансийск», «Сургут – Белоярский – Сургут», «Сургут – Белоярский – Березово – Белоярский – Сургут», «Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Ханты-Мансийск», «Ханты-Мансийск – Урай – Ханты-Мансийск», «Ханты-Мансийск – Березово – Игрим – Березово – Ханты-Мансийск», «Ханты-Мансийск – Белоярский – Березово – Белоярский – Ханты-Мансийск», «Ханты-Мансийск – Березово – Ханты-Мансийск», «Ханты-Мансийск – Игрим – Березово – Игрим – Ханты-Мансийск» и «Ханты-Мансийск – Игрим – Ханты-Мансийск». По этим рейсам рост тарифов не превысит 3 процентов.
Также были установлены фиксированные тарифы на перевозку в пределах автономного округа грузов, пассажиров и багажа вертолетами на межмуниципальных авиалиниях в труднодоступные населенные пункты, осуществляемую АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги».
По направлениям «Ханты-Мансийск – Сергино – Ханты-Мансийск», «Кондинское – Болчары – Алтай – Кама – Ханты-Мансийск – Кама – Алтай – Болчары – Кондинское», «Саранпауль – Сергино – Саранпауль», «Советский – Хулимсунт – Няксимволь – Советский», «Приполярный – Хулимсунт – Советский – Хулимсунт – Приполярный», « Сергино – Светлый – Игрим – Светлый – Сергино» и «Советский – Няксимволь – Хулимсунт – Советский» с ростом, не превышающим 4 процентов, что находится в пределах уровня инфляции согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2018 год.