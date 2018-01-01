Пути развития информационного общества обсудили сегодня на Совете при Губернаторе Югры

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Председатель региональной Думы Борис Хохряков принял участие в заседании Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию информационного общества.
Была заслушана информация об исполнении поручения Президента Российской Федерации о подключении в 2017-2018 годах больниц и поликлиник к скоростному Интернету. Согласно методическим рекомендациям Минкомсвязи РФ медицинские организации необходимо подключить по выделенным линиям на скорости не менее 10 Мб/с. В соответствии с этими требованиями 202 подразделения медицинских организаций в Югре до конца 2018 года должны быть подключены к широкополосному доступу сети Интернет.
В ходе заседания Совета принято решение Департаменту здравоохранения совместно с Департаментом информационных технологий до конца будущего года обеспечить в 120 подразделениях медицинских организаций увеличение скорости подключения к сети Интернет в соответствии с рекомендациями Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также определить основные приоритеты подключения больниц и поликлиник к скоростному интернету.
«Буквально сегодня я вернулся из Москвы, где участвовал в заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям, – сказал по завершении заседания Совета по развитию информационного общества Борис Хохряков. – И там как раз один из вопросов был «Доступность и качество широкополосного доступа к сети Интернет в сельских территориях». Это всё звенья одной цепи – доступность к сети Интернет для жителей территорий и учреждений здравоохранения. Это требование времени, необходимость для доступности к онлайн сервисам, к госуслугам, которые, в большинстве своём, можно получить не выходя из дома. Работа продолжается, есть понимание и на федеральном уровне, и на окружном. Приняты решения, которые позволят реализовать все наши планы в полном объёме».
По вопросу о Единой региональной информационной системе управления транспортом в регионе было доложено, что информационная система «Управление транспортом» разрабатывалась для информирования граждан исключительно о работе автомобильного пассажирского транспорта. Пользователям в открытом доступе предоставлялась информация о схемах и расписаниях движения общественного транспорта, сведения о перевозчиках, работающих на маршрутах и стоимости проезда, в режиме реального времени предоставлялась информация о местоположении транспортного средства на маршруте. Позже было принято решение о доработке системы «Управление транспортом», в частности, расширения её функционала и дополнения сведениями о работе водного воздушного и железнодорожного транспорта.
Также сегодня принят план работы Совета по развитию информационного общества при Губернаторе автономного округа на 2018 год.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры