Вопросы задолженности по выплате зарплаты – всегда на контроле

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По оперативной информации государственной инспекции труда в Югре на 20 декабря сумма задолженности по выплате заработной платы составляет почти 43,5 миллиона рублей на 9 предприятиях перед 646 работниками.
Всего же с начала 2017 года в полном объеме погашена задолженность перед работниками предприятий на общую сумму порядка 839,5 миллионов рублей перед 10 098 работниками.
Отметим, что координацию работы по задолженности заработной платы осуществляет Комиссия по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа, которую возглавляет глава региона Наталья Комарова.
Вопросами задолженности по выплате зарплаты в городских округах и муниципальных районах занимаются межведомственные комиссии по проблемам оплаты труда.
Кроме того, в округе реализуется план мероприятий по выявлению и погашению задолженности по выплате заработной платы работникам организаций, осуществляющих деятельность в Югре.
Также на постоянной основе проводятся сверки в отношении организаций, допустивших задолженность по выплате заработной платы, с государственной инспекцией труда и прокуратурой.
Руководители организаций, не выплачивающие работникам зарплату, заслушиваются на заседаниях комиссий, по итогам которых разрабатываются и утверждаются планы мероприятий, направленные на погашение данной задолженности, а также графики со сроками ее погашения. Отмечается, что с каждой организацией-должником проводится индивидуальная работа.
На заседаниях рабочей группы по мониторингу системообразующих организаций рассматриваются вопросы об оказании мер поддержки в отношении организаций, находящихся в трудной финансово-экономической ситуации.
По сообщению департамента труда и занятости населения Югры, органами государственного надзора и контроля в отношении должников принимаются все меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством.