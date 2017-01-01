Единственная в России «Резиденция Елки» откроется в Ханты-Мансийске

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Новогодние и рождественские праздники – это время добра, сюрпризов и улыбок. Единственная в России «Резиденция Елки» подарит возможность окунуться в мир сказки и волшебства.
В рамках масштабного событийного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017-2018», гостеприимно откроет свои двери тематическая площадка «Резиденция елки». С 23 декабря по 7 января в КВЦ «Югра-Экспо» всех гостей ждут театральные и музыкальные постановки, игры, мастер-классы и, конечно же, море веселья.
23 декабря в 12:00 праздничную площадку откроет яркое лазерное шоу. На открытой территории конгрессно-выставочного центра расположится «Аллея Елей». На праздничной аллее каждое муниципальное образование Югры украсит свою ель.
Волшебной атмосферой встретит гостей Рождественская ярмарка. Здесь можно будет выбрать подарки, сувениры, елочные украшения, игрушки для детей, сладости и угощения к праздничному столу. Особое внимание будет уделено детям — для них будет работать игровая зона с большим выбором развлечений, зона мастер-классов «Мастерская Деда Мороза» и инклюзивная площадка социальной адаптации «Сад добрых дел». Для любителей музыки будут организованы мастер-классы по диджеингу - гости выставки смогут сами встать за «вертушки», научиться работать с оборудованием, создать свой музыкальный микс при поддержке профессионала.
Найти себе развлечение по вкусу на новогодние праздники смогут и дети, и взрослые. Особенностью выставки станет гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на Вкус», который состоится 4 января. Также в программе выставки запланирован музыкальный фестиваль, розыгрыш призов и подарков «Елка желаний». Для всех любителей креативных фотографий будут созданы специальные фотозоны.
Приглашаем всех югорчан провести увлекательные зимние каникулы в настоящей «Резиденции Елки»!
Резиденция Елки» будет проходить 23-31 декабря 2017г. с 11:00 до 20:00, 1-7 января 2018 г. с 11:00 до 21:00 по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19, КВЦ «Югра-Экспо». Подробная информация на сайте - www.khantynewyear.ru