ЧУМовые выходные грядут в Новогодней столице России

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В Ханты-Мансийске 22 декабря, в 19:00 откроется удивительная и мистическая ЧУМовая улица. Вас ждет фееричное шоу огня, выступления артистов из Нижневартовска и Сургута, стилизованные этнические игры и конкурсы. Если вам интересно заглянуть в жизнь коренных народов севера, ханты и манси, приходите всей семьей!
На площадке в культурно-туристическом комплексе «Археопарк» будет построена этнодеревеня из 9 чумов и трассы для катания на собачьих и оленьих упряжках. Хозяева будут радушно встречать гостей и рассказывать о быте, традициях и верованиях местного населения. Один из чумов станет сувенирной лавкой, другой – мастерской ремесленника, третий –уютным кафе, где можно отведать знаменитую уху из муксуна, нельмы и стерляди и клюквенно-брусничный морс.
А два чума будут уникальными гостиницами под открытым небом, которые можно снять в аренду и почувствовать себя настоящими хозяевами тайги. Стоимость такого эксперимента от 1 тысячи рублей за час, до 7 тысяч рублей за сутки.
Только на чумовой улице жителей и гостей новогодней столицы прокатят с ветерком на оленьих и собачьих упряжках. Еще одно яркое событие состоится в Археопарке 29 декабря 2017 года: улица превратится в площадку сказочных героев. Десятки ростовых кукол соберутся вместе, чтобы поучаствовать в новогодней эстафете ловкости и веселья. Красочное фото на память гарантировано каждому!
Третьего и четвертого января 2018 года в Археопарке будет проходить Фестиваль этноспорта традиционных игра финно-угорских народов «Каркам ёх». В программе мероприятия: соревнования по колке дров, охотничий биатлон, бег на традиционных охотничьих лыжах, катание на оленьей шкуре, традиционная кухня и работа игровой площадки.
Напомним, что Чумовая улица будет работать с 22 декабря по 7 января ежедневно 7 января, с 11:00 до 20:00. Исключение составят только 31 декабря – улица закроется для посещения в 16:00, а 1 января ее открытие запланировано на 14:00.