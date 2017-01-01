ЧУМовые выходные грядут в Новогодней столице России

  • Русский
ЧУМовые выходные грядут в Новогодней столице России

В Ханты-Мансийске 22 декабря, в 19:00  откроется удивительная и мистическая ЧУМовая улица. Вас ждет фееричное шоу огня, выступления артистов из Нижневартовска и Сургута, стилизованные этнические игры и конкурсы. Если вам интересно заглянуть в жизнь коренных народов севера, ханты и манси, приходите всей семьей!

На площадке в культурно-туристическом комплексе «Археопарк» будет построена этнодеревеня из 9 чумов и трассы для катания на собачьих и оленьих упряжках.  Хозяева будут радушно встречать гостей и рассказывать о быте, традициях и верованиях местного населения.  Один из чумов станет сувенирной лавкой, другой – мастерской ремесленника, третий –уютным  кафе, где можно отведать знаменитую уху из муксуна, нельмы и стерляди и клюквенно-брусничный морс.  

А два чума будут уникальными гостиницами под открытым небом, которые можно снять в аренду и почувствовать себя настоящими хозяевами  тайги. Стоимость такого эксперимента  от  1 тысячи рублей за час, до 7 тысяч рублей за сутки.   

Только на чумовой улице жителей и гостей новогодней столицы прокатят с ветерком на оленьих и собачьих упряжках.  Еще одно яркое событие состоится в Археопарке 29 декабря 2017 года: улица  превратится в площадку сказочных героев. Десятки ростовых кукол соберутся вместе, чтобы поучаствовать в новогодней эстафете ловкости и веселья. Красочное фото на память гарантировано каждому!

Третьего и четвертого января 2018 года  в Археопарке будет проходить  Фестиваль этноспорта традиционных игра финно-угорских народов «Каркам ёх». В программе мероприятия: соревнования по колке дров, охотничий биатлон, бег на традиционных охотничьих лыжах, катание на оленьей шкуре, традиционная кухня  и работа игровой площадки.

Напомним, что Чумовая улица  будет работать с 22 декабря по 7 января ежедневно 7 января, с 11:00 до 20:00. Исключение составят только 31 декабря – улица закроется для посещения в 16:00, а  1 января ее открытие запланировано на 14:00. 

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры